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Шепелев вступился за несчастную Кравец

Алена Кравец. Фото: 1tv.ru
Актриса Алена Кравец, подозревавшая свою домработницу Софью Воскресенскую в воровстве, встретилась с ней лицом к лицу на программе Дмитрия Шепелева "На самом деле". Женщину прошли проверку на детекторе лжи.
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В начале года домработница обвинила хозяйку особняка на Рублевке в том, что Кравец отняла у нее документы и заставляла работать. Однако сама певица и модель заявила, что ее служанка плохо справлялась со своими обязанностями и ленилась. Алена заподозрила, что Софья украла у нее дорогую шубу и кольцо.

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Кравец на ток-шоу призналась, что была достаточно строгой по отношению к своим подчиненным. Женщина требовала уважения со стороны работниц. "Последняя точка – я сижу кушаю, она пришла что-то есть. Именно в тот момент, чуть ко мне не за стол садится. Я попросила Соню убрать за собакой, она взяла тряпку из раковины и с вызовом идет убирать. Это просто скотство! У меня такие глаза, я такое не видела никогда", – пожаловалась артистка.

Эксперты определили, что домработница врет на передаче. Выяснилось, что она надевала одежду хозяйки, ела продукты из ее холодильника, а также делала записи разговоров.

Алена обвинила домработницу и в том, что именно с ее приходом отравилась и умерла сторожевая собака, которой было всего три года. Она заподозрила, что это не случайно. Однако детектор лжи определил, что женщина не имеет никакого отношения к кончине питомца Кравец.

Под конец программы Дмитрий Шепелев решил вывести домработницу на чистую воду и попросил экспертов дать ответы на самые главные интересующие певицу и модель вопросы -  утаивает ли правду Воскресенская от своих бывших работодателей, а также взяла ли она дорогую шубу и кольцо?

Детектор лжи показал, что в одном из вопросов Софья не врет – она не брала меховое изделие. А вот с ювелирным изделием оказалось все гораздо запутаннее. Воскресенская отрицала свою причастность к краже кольца, и полиграфолог Роман Устюжанин обратил внимание зала на некоторые моменты. "Правда в том состоит, что она взяла кольцо, чтобы отомстить. Чужая душа – потемки", – сообщил эксперт.

Таким образом с помощью полиграфа и экспертов правда встала на сторону несчастной Кравец, которой и без того ранее досталось от ее супруга-миллионера. Вся эта драматическая история стала известна во многом благодаря программе Андрея Малахова "Пусть говорят", посвященной домашнему насилию в семье.

Автор: Людмила Фоканова6 сентября 2017, 21:41

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