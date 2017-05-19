Ребенка Алены Кравец затравили в школе

Алену Кравец обвинили, что она неправильно воспитывает дочь Даниеллу. По мнению общественности, певица собственноручно вредит девочке, готовя к жизни напоказ.

Кравец не скрывает, что для нее стали привычными нападки извне. Причем дочь звезды не меньше матери испытывает на себе осуждение и зависть сверстников и их родителей. Причина этому, по мнению Алены, – социальная разница между детьми в школе.

"Зависть, безусловно, присутствует. Мы это ощущаем в школе. Что стыдного в том, если есть возможность хорошо одевать ребенка, нанимать ему гувернеров. Я хочу, чтобы у моего ребенка было все самое лучшее, это абсолютно нормально. У нас раньше была частная школа, но не так давно ее перевели в ранг государственных учебных заведений. Безусловно, я хочу перевести дочь в частную школу, но у нас есть строгий отец, который считает, что в государственных школах учат лучше", – сообщила звезда.

Подобное неприятие государственных школ она связывает с детскими воспоминаниями. "В третьем классе мне прокололи уши, а директриса вырвала у меня из ушей сережки, потому что в них нельзя было ходить. У меня образовался гной, я лечилась полгода", – пожаловалась звезда.

Кравец не скрывает, что вместе с наследницей ходит по магазинам. При этом молодая мама выбирает для Даниеллы только дорогие брендовые вещи. Публика обвинила Алену, что та содержит девочку в "золотой клетке", и она обязательно столкнется с трудностями в реальной жизни. Кравец поспешила оправдаться, что ее дочь не отличается от сверстников.

Публикация от Алена Кравец /Alena Kravets (@kravetsalena) Фев 26 2017 в 12:33 PST

Напомним, что еще недавно Кравец была замешана в скандале со своей бывшей домработницей Софией Воскресенской, которая обвиняет бывшую работодательницу в клевете и незаконном удержании и добивается правоты через суд .



Публикация от Алена Кравец /Alena Kravets (@kravetsalena) Май 10 2017 в 5:37 PDT

"Этот человек пиарится на моем имени. Она не просто так попала в мою семью. Настоящая аферистка и воровка. Эта женщина может говорить все, что угодно. Но все налицо – моя дочка хорошо воспитана, она вспоминает ее как тихий ужас", – поделилась певица с журналистами.