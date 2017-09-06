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Виторган: Я хотел уйти из этой жизни

Эммануил Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Знаменитый актер откровенно рассказал поклонникам о сокровенном. В частности, Эммануил Виторган поведал о наиболее тяжелых для него временах, в период которых ему не хотелось жить.
прочитано 70 раз

Ирина Млодик (Виторган) стала для артиста той соломинкой, за которую он ухватился, чтобы не погибнуть от тоски, охватившей его после смерти второй супруги Аллы Балтер в 2000 году. Женщина, годящаяся Эммануилу Гедеоновичу в дочери (разница в возрасте 22 года – прим. ред.) вдохнула в него вторую жизнь.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Вы знаете, когда Аллочки не стало, я решил, что мне тоже нет никакого смысла существовать", – признался Виторган на творческом вечере в Смоленске. "Говорю абсолютно серьезно: я хотел уйти из этой жизни. Но мне посчастливилось, я встретил женщину, Иришу, которая сказала мне: ты не прав. И она оказалась права. Поэтому все 16 лет, которые мы провели вместе, я бесконечно благодарен ей за возможность видеть всех вас!" – рассказал актер.

Эммануил Виторган не просто справился со сложным периодом и безразличием к жизни, – он увидел родившегося год назад внука Платона и поддерживает теплые отношения с семьей сына. "Семья Ксюши и Максима появилась относительно недавно. Мы очень дружим. Я был знаком с семьей Собчак, когда Ксюша была совсем маленькой", – говорит артист. Он добавил, что старается быть рядом в любой ситуации.

Стоит отметить, что родственников у Виторганов довольно много. Это подтверждает супруга Эммануила Гедеоновича. "Часто мы приезжаем в какой-то город, и вдруг из зала приходит записка: здравствуйте, мол, я ваш родственник, – поддержала мужа Ирина Виторган. – И это действительно оказывается правдой!" – цитирует жену актера газета "Рабочий путь".

Автор: Людмила Фоканова6 сентября 2017, 18:38

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