Виторган: Я хотел уйти из этой жизни
Ирина Млодик (Виторган) стала для артиста той соломинкой, за которую он ухватился, чтобы не погибнуть от тоски, охватившей его после смерти второй супруги Аллы Балтер в 2000 году. Женщина, годящаяся Эммануилу Гедеоновичу в дочери (разница в возрасте 22 года – прим. ред.) вдохнула в него вторую жизнь.
"Вы знаете, когда Аллочки не стало, я решил, что мне тоже нет никакого смысла существовать", – признался Виторган на творческом вечере в Смоленске. "Говорю абсолютно серьезно: я хотел уйти из этой жизни. Но мне посчастливилось, я встретил женщину, Иришу, которая сказала мне: ты не прав. И она оказалась права. Поэтому все 16 лет, которые мы провели вместе, я бесконечно благодарен ей за возможность видеть всех вас!" – рассказал актер.
Эммануил Виторган не просто справился со сложным периодом и безразличием к жизни, – он увидел родившегося год назад внука Платона и поддерживает теплые отношения с семьей сына. "Семья Ксюши и Максима появилась относительно недавно. Мы очень дружим. Я был знаком с семьей Собчак, когда Ксюша была совсем маленькой", – говорит артист. Он добавил, что старается быть рядом в любой ситуации.
Стоит отметить, что родственников у Виторганов довольно много. Это подтверждает супруга Эммануила Гедеоновича. "Часто мы приезжаем в какой-то город, и вдруг из зала приходит записка: здравствуйте, мол, я ваш родственник, – поддержала мужа Ирина Виторган. – И это действительно оказывается правдой!" – цитирует жену актера газета "Рабочий путь".
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