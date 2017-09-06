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Собчак пришла в ярость от оскорблений

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Знаменитая телеведущая ответила обидчикам в своем микроблоге. Она против сексистских и шовинистских высказываний в свой адрес.

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Собчак не на шутку вывели из себя. И это несмотря на то, что она давно привыкла к критике в своей адрес по поводу и без. Звезда разместила в своем Instagram гневный пост, адресованный недругам, снабдив его своей фотографией, на которой она сидит на корточках в темных хипповских очках и с капюшоном на голове.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Нащупала новый тренд: оказывается, оскорблять можно не только по признаку "лошадь", "тупая" и "возвращайся в Дом-2", но и по признаку "она же баба – пусть на кухне сидит и не лезет никуда, – написала знаменитость, не скрывая эмоций. – И вот это уже какой-то невероятный сексизм и шовинизм, вызывающий ярость. Во всем мире идет большая борьба за равноправие, и принижать человека по половому признаку – стыдно, а мы пока на таком уровне развития, что говорить подобное почти норма".

Публикация вызвала горячие споры среди комментаторов. Одни полностью согласились с ведущей, считая в современном обществе сексизм недопустимым. "А вообще, если мужчина говорит "иди на кухню", это говорит о его дремучей и недалекой натуре, комплексах и отсутствии элементарной воспитания, а не о проблеме равноправия... Во всяком случае в христианском мире… К тому же при таком образе мыслей, не плохо бы уметь добывать огромных мамонтов!", "Можно добавить, когда говорят "иди рожай" и "родила – вот и занимайся ребенком – остальное тебя не касается", тоже дискриминация, но "прикрытая", – пишут фолловеры.

Другие считают, что равноправия между полами ждать не стоит, а к оскорблениям в адрес знаменитости они относятся с юмором. "Равноправия нет и долго еще не будет. Это тысячелетия эволюции. бороться бессмысленно. Надо просто идти своей дорогой", "Не каждому дано родиться "лошадью", красавицей, богатым, бедным, умным или просто творческим гением... поэтому мир разнообразен и многолик – все дополняют друг друга для контраста", "А че, норм же? Лошадь, да еще и баба, самое оно! Пускай себе оскорбляют и шутят, нам не жалко. Да и ничего это не изменит", - острят подписчики.

Отметим, Собчак часто размещает в своем микроблоге не только личные фото и видео, но и свои размышления на тот или иной счет. Напомним, ранее телеведущая пожаловалась в Instagram на пассажиров рейса, которым ее муж Максим Виторган, вместе с их сыном Платоном летел на отдых в Латвию. Один из путешественников тайно снимал, как мужчина играет с ребенком в бизнес-классе.

Автор: Людмила Фоканова6 сентября 2017, 14:41
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