Собчак показала внушительный живот

Скандально известная телеведущая Ксения Собчак обнародовала пикантное видео, на котором запечатлена в купальнике, и любой желающий может разглядеть ее фигуру. По мнению подписчиков, Ксения никак не может прийти в форму после рождения сына – у нее сохранился внушительный живот.

Ксения Собчак вместе с супругом, актером Максимом Виторганом, путешествует по югу Европы. Телеведущая делится с поклонниками фотографиями с отдыха, регулярно делая публикации на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Отметим, что на многих кадрах Ксения представлена в довольно закрытой или свободной одежде.

Однако самая свежая публикация резко меняет идиллическое настроение, которое придала своим фотографиям Ксения. Телеблондинка выложила видеозапись, на которой запечатлена в купальнике. "Посвящается всем эротическим видео "под душем" ," на камне","вылезаю из бассейна медленно" "пью воду и обливаюсь" этого лета!!! 😂😂😂🙈🙈🙈🙈" – написала Собчак.

Однако не все разделили насмешку Ксении. Многие пользователи накинулись на саму телеведущую. В частности, им не понравились юмор и фигура Собчак. Дескать, после рождения сына Платона Ксюша до сих пор не пришла в норму. "Чет она жирная..грудь и живот на одном уровне", "В чем прикол– не понятно, а грудь надо делать и пузик еще от ляли пока тоже не очень", "Это к чему??? Фу 🤢", "Что то с фигурой надо делать", "Пошло и ужасно", "пузо еще не убрала(((", – прокомментировали публикацию Ксении подписчики. Более того, кто-то и вовсе решил, что Собчак ждет второго ребенка.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 24 2017 в 4:52 PDT

Впрочем, Ксения пытается вернуть себе былую стройность. Об этом говорит фотография, на которой телеведущая запечатлена стоящей на "мостике". Но, по всей видимости, Собчак занимается недостаточно для того, чтобы снова стать тростинкой.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 24 2017 в 5:23 PDT

Отметим, что в путешествие Ксения и Максим взяли сына. Ранее журналистка опубликовала видеозапись, на которой запечатлен Платон, играющий с завязками купальника матери. Впрочем, любопытные поклонники весьма расстроились – Ксения так и не показала лица малыша.