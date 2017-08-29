Собчак в шоке от слежки за ее сыном

Знаменитая телеведущая и светская львица возмущена поведением попутчиков в самолете. Пассажиры тайком засняли сына Ксюши и Максима Виторгана Платона.

Своими эмоциями звезда поделилась с подписчиками в Instagram. Она не ожидала, что попутчики совершат в отношении их семьи подлость.

Мало того, что малыша сняли во всех ракурсах – позже Собчак увидела кадры с сыном в сюжете на телевидении об их с Максимом отпуске в Юрмале. "Посмотрела сегодня сюжет на канале НТВ об отдыхе моей семьи, построенный на фото из наших соцсетей и видео с Платоном, которые сделал кто-то из пассажиров во время одного из перелетов. Вот каким, интересно, надо быть человеком, чтобы долго и тщательно, исподтишка, снимать чужого ребенка?:((( И ведь человек в бизнес-классе сидел, вроде, в деньгах НТВ не так нуждался..:(", – прокомментировала поведение тайных папарацци телеведущая.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 29 2017 в 12:04 PDT

Пользователи соцсети поддержали возмущенную Ксению. "Фотографировать ребенка (по закону) можно с позволения родителей. Нет понятия публичности в этом случае, ребенок несовершеннолетний. А пока наши законы слабые по наказанию, так и будем жить в быдло-обществе, ссылаясь на то, что публичность", "Люди твари есть, ничего святого", "Как крысы поступают такие люди и еще на телевидение передают фото. Мерзко. Типа я такой крутой – заснял фото ребенка Собчак", – написали поклонники знаменитости.

Другие подписчики посоветовали звезде не реагировать на подобные события. "Ксения, не обращайте внимание на всяких бяк, у Вас есть самое главное и оно только Ваше!!!", "Ну сфоткали и ладно. Ничего страшного. Никто ребенку плохого не пожелает", "И что такого страшного произошло? Подумаешь, фото..." – откликнулись читатели.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 26 2017 в 8:15 PDT

Отметим, 18 ноября сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону исполнится год. До недавнего времени звездные родители успешно скрывали лицо ребенка от камер, даже если и публиковали его фотографии в соцсетях.