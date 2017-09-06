Эксперт: У Евгения Осина последняя стадия

Председатель правления Национального антинаркотического союза Никита Лушников рассказал подробности лечения певца Евгения Осина от алкоголизма. По словам эксперта, у артиста третья, последняя, стадия зависимости.

В настоящее время Евгений Осин находится в Таиланде. В той же клинике, в которой успешно лечится от наркозависимости телеведущая Дана Борисова. Однако с Осиным ситуация оказалась сложнее. Несмотря на приезд в клинику, артист, по словам Лушникова, пока не готов к выздоровлению.

"Сейчас он живет в центре как гость, у него адаптационный период. Такое состояние может длиться от двух недель до месяца. Если рассматривать три стадии зависимости, то у Жени последняя, третья стадия. И к нему нужен особый подход", – сообщил Никита.

В отношении Осина специалисты пока не дают никаких прогнозов, однако над артистом работают профессионалы, поэтому "шанс есть". "Живет вместе с другими ребятами на вилле в Самуи. У Жени отдельная комната. Условия не суперлюкс, но хорошие. Музыкант сидит у бассейна с безалкогольным коктейлем и размышляет о жизни", – рассказал Лушников.

В первые два дня по приезде, как сообщил эксперт, Евгений требовал пива. А когда узнал, что любой алкоголь категорически запрещен, объявил голодовку. Два дня не ел, пока с ним не поговорила Дана Борисова. Затем Осин стал питаться.

"Вокруг него трезвые люди с позитивным настроем, и их настроение Жене постепенно передается. Ему надо до конца протрезветь. А то он первые дни рвался в Москву – мол, у него 1 сентября четыре концерта! Хотя никто, кроме него, не слышал про эти выступления. Мы уговорили его перенести "концерты" на следующий год. Вроде бы согласился. На случай, если у Жени появится желание что-то спеть, привезли ему гитару", – цитирует Никиту Лушникова сайт "Комсомольская правда".

Напомним, Евгений Осин уже много лет зависим от алкоголя. Не выдержав, от него ушла жена, забрав с собой их дочь. После этого осин стал пить еще больше. При этом артист не признавал своих проблем. Однако долгие переговоры с ведущими Андреем Малаховым и Даной Борисовой, Никитой Лушниковым заставили певца переоценить свои взгляды на жизнь – Осин решил лечиться.