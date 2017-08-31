Борисова оправдалась за помощь Осину

Лечащаяся от наркозависимости телеведущая Дана Борисова ответила на обвинения в том, что помогает только богатым собратьям по несчастью. В своем микроблоге она написала о том, кому еще посчастливилось получить ее поддержку.

"Многие обвиняют меня, что я спасаю только богатых и знаменитых", – пишет Дана. Она подтвердила, что уговорила выйти из квартиры и принять помощь страдающего алкоголизмом певца Евгения Осина.

"Теперь спасаю косметолога из Донецка Иванну, ее родители погибли во время бомбежки, одну известную балерину и также девушку Дашу из Канн. Девушки остались одни с детьми и все трое пьют", – рассказал Борисова в Instagram. "Не слишком-то и важно, что у двух из них миллионы, а третья едва может наскрести на еду сыну. Беда у них общая", - добавила телеведущая.

Но столь добродушный и жизнеутверждающий пост вызвал противоречивую реакцию пользователей Сети. Некоторые считают, что Дана взвалила на свои хрупкие плечи ношу не по силам.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 31 2017 в 4:32 PDT

"Сама себе помочь не могла, начала лечить других. Всем и так понятно, что сейчас своим именем рекламу прокладывает. Но не факт, что Дана справится с такой сложной категорией людей и поможет им. Необходимо быть сильным специалистом, морально устойчивым психологом, что не скажешь о Дане", – написал один из них.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 19 2017 в 5:00 PDT

Другие не поверили в то, что обывателям реально получить помощь звезды. "Помогите же простым людям! Которые наверняка вам пишут и просят о помощи! Ведь деньги не главное в жизни", "Если честно, то простым смертным к вам и не попасть(((", – считают они.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Авг 20 2017 в 6:24 PDT

Но были и те, кто посоветовал Борисовой не обращать внимания на критиков и дальше продолжать делать добрые дела. "Не оправдывайтесь, всегда найдутся недовольные", "Лапулька, твои глаза счастливые и горят! Молодец!", "Тебе воздастся за все хорошее Даночка! Бог все видит", – уверены поклонники Даны.