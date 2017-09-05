Варнава проболталась о рождении близнецов

Актриса, телеведущая, участница комедийных шоу Comedy Woman и Love is на телеканале ТНТ дала откровенное интервью. И открылась с новой стороны.

Екатерина Варнава – одна из самых запоминающихся участниц Comedy Woman. Но мало кто знает, какая она вне съемочной площадки. "Когда надо дать драму, когда мне это выгодно, даже в личной жизни, я могу дать. Хотя летают тарелочки – это уже боевик получается даже, а не драма", – смеется Варнава.

Рассказала она и и об отношении с журналистами: "Один портал позвонил мне и сказал: "Екатерина, у нас будет вечеринка для беременных, мы знаем, что вы беременны. Мы вас приглашаем вместе с молодыми мамочками отметить какой-то праздник". А я в этот момент на гастролях. И я говорю: "Извините, какая-то ошибка получилась, я не беременна". Проходит несколько дней, мне опять звонит этот портал, и уже другой человек говорит: "Екатерина, мы знаем, что вы родили, и хотим вас пригласить на мероприятие, которое посвящено молодым мамочкам". Я говорю: "Да что ж такое, вы понимаете, что я не беременна, это какая-то ошибка".

"Проходит еще несколько дней, опять звонит другой человек с этого же портала и говорит: "Екатерина, мы знаем, что вы беременны". И я отвечаю: "Послушайте, что у вас за источник и что вы там все делаете вообще? Я кто, по-вашему, – кошак, кролик? Я беременею – рожаю, беременею – рожаю?", – возмутилась актриса.

"А вообще я хочу двоих мальчиков, – проболталась Варнава. – Я бы хотела, чтобы были близнецы у меня. В идеале – как-то сначала одного родить, а через два дня – второго"



"Другая смешная история была, когда мне звонили с радио. У них в гостях был пластический хирург, который рассуждал на тему моих пластических операций. Они звонили узнать, действительно ли я делала такую-то операцию. Видимо, в 9 из 10 моих "операций" он не сомневался, а вот про эту решил спросить", – продолжает Екатерина.

Есть у нее и комплексы, которые идут с детства. "На протяжении всей моей жизни мама и папа говорили: "Вот Оксана Федорова – красивая. Алсу красивая. Ты, конечно, не красавица, но ты наша дочь". У меня нет ни единой иллюзии на тему моей красоты, моей восхитительности и безупречности, – заверила звезда.

"Меня не любили в школе. Но надо научиться за себя стоять, отстаивать свое мнение и свои права. Хотя если понимаешь, что делаешь максимум для того, чтобы быть позитивной и общительной, и ничего не меняется – возможно, тогда не правы остальные две тысячи человек", – сообщила Варнава во время шоу "ОК на связи!"