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Опозоренная Варнава с грязной бранью покинула съемки

Екатерина Варнава. Фото: instagram.com/kativarnava
Звезда Comedy Woman орала и крыла матами ведущего. Такой провокации она не ожидала. Корреспондент Dni.Ru стал свидетелем конфуза.

Продолжение: Кобзон рассказал об обмане Лужкова
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На комедийном шоу "Деньги или позор" на телеканале ТНТ4 никогда не церемонились со звездами, но в выпуске с Екатериной Варнавой ведущий дядя Витя, видимо, перегнул палку. По словам зрителей, главной темой его шуток стал гламурный образ Екатерины из Comedy Woman.

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Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Комик пытался доказать, что в жизни актриса такая же. С самоиронией у Екатерины все в порядке: до какого-то момента  она терпела шутки дяди Вити. Но потом его юмор стал жестче. "Я видел твои фотографии в метро, на автобусах, – сказал, в частности, ведущий. – В тебя входило пенсионеров больше, чем в КПРФ!" 

В итоге актриса ушла со съемок, ругаясь в адрес дяди Вити. Ведущий не отставал – выйдя за Екатериной, продолжал кричать ей вслед, что она слишком гламурная. "Миллион – это очень мало за общение с таким человеком. Я бы заплатила миллиард! Мне было очень некомфортно", – лаконично прокомментировала Екатерина Варнава скандал.

По ее признанию, она даже не догадывалась, на что подписалась, когда согласилась участвовать в этом проекте. Мол, такого унижения давно не испытывала. И больше в эту передачу не придет.

Ранее в эфире ТНТ4 были опозорены Настасья Самбурская, которую заставили пройти ДНК-тест, Мигель, которого проверяли на употребление наркотиков, и Тимур Родригез, чей размер мужского достоинства ведущий сравнил с монеткой.

Автор: Феликс Грозданов29 августа 2017, 11:32
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