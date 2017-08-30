Мать пристыдила Варнаву

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава в свои 32 года в ЗАГС не торопится, хотя вот уже несколько лет состоит в романтических отношениях с хореографом Константином Мякиньковым. При этом мать знаменитости холостое положение Кати сильно беспокоит.

Яркой и харизматичной Екатерине не раз предлагали руку и сердце. Однако девушка всем ухажерам отказывала. "На самом деле у меня нет истерического состояния на тему того, что я не замужем", – рассказывает Варнава. "Я правда не зациклена на этом. Хотя вроде бы уже и надо: в нашей стране даме моего возраста не положено ходить незамужней", – делится звезда.

По словам Екатерины, несмотря на то, что родители никогда не лезли в ее личную жизнь, месяц назад ее мама не выдержала и высказала свое мнение к свободным отношениям Кати. "Знаешь, что я тут подумала? Ты если за Костика замуж не выйдешь, как мы будем дальше? – пристыдила она дочь. – Очереди-то из женихов нет. Ты за Костяна-то держись, чтобы потом не остаться на бобах".

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Авг 25 2017 в 12:39 PDT

Знаменитость подчеркнула, что ее молодой человек не давит на нее с походом в ЗАГС. Екатерина призналась, что как-то раз сказала Константину, что вообще не хочет замуж, чему тот очень удивился, но отнесся с пониманием: мол, действительно, при такой занятости…

По словам звезды Comedy Woman, на свадьбу нет ни времени, ни настроения. Но все-таки потенциальный жених любимой колечко подарил. "Еще бы он кольцо не подарил! С ума сошел? Я должна как-то подстраховаться", – говорит знаменитость.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Авг 17 2017 в 11:37 PDT

Екатерина не стесняется говорить о своем прошлом и бывших бойфрендах: "Я не святая. У меня были молодые люди. Я достаточно поздно съехала от родителей, но встречаться с мальчиками начала рано".

Она призналась, что в отношениях раньше проявляла весьма бурные эмоции – доходило даже до рукоприкладства и битья посуды. "Мне кажется, если соединить вместе итальянский и грузинский темпераменты, получусь я", – цитирует Варнаву "Телепрограмма".