Нелепый вид Шуры вызвал переполох

Певец Александр Медведев (Шура) похвастался перед подписчиками в instagram новым пальто. Но модный наряд вызвал у пользователей Сети, скорее, недоумение, нежели одобрение.

"А вот и осень пришла, наступили холода, ну а мне любая погода в радость, тем паче, что на эту осень у меня новое пальто… всех нас с прекрасными осенними дождями", - написал певец в Instagram. На снимке Александр позирует в пальто неопределенного размытого орнамента серо-светлой расцветки.

Однако подписчикам наряд артиста показался безвкусным. Они сравнили его с "Тетей Мотей". "Боже, что вы напялили?", "Пальто ужасное. Честно! Не обижайся, если обидела", "Саша, срочно надо снять этот старушечий наряд!!! "Тетя Мотя"– однозначно!", – раскритиковали Шуру фолловеры.

Поддержали певца единицы. "На стиле", "А че, прикольненько", "Шикарное пальто, Саш", – успокоили Шуру истинные поклонники его творчества.

Примечательно, что свой образ Медведев дополнил черной сумкой, похожей на женскую и блестящими ботинками. Черный зонт завершил этот осенний ансамбль.

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Сен 5 2017 в 5:46 PDT

Певец давно завоевал славу эпатажного фрика отечественной эстрады благодаря своему нестандартному подходу к одежде. А его знаменитый образ у шапке-ушанке давно стал его визитной карточкой.

Напомним, ранее певец рассказал о драме в его семье. Он много лет не общался со своей матерью. Между родственниками возникли взаимные обиды, переросшие в глухое непонимание. "Как так все вышло? Очень просто, – объяснил он. – Я зарабатывал деньги, а мама работать не хотела в свое время. Потом у меня появился отчим "сидевший". И с ним мы не поделили маму, и мама меня не понимала. Она выбрала его сторону, они вместе уехали жить обратно в Новосибирск из Москвы. Дальнейших причин ее обид я не знаю…", – говорил Шура.