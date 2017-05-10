Оставшийся без мужского органа Шура ищет мать своих детей

Некогда известный певец Шура признался, что мечтает о детях. Артист описал свою женщину мечты.

Певец Шура в июле отправляется в пятимесячный гастрольный тур. Артист посетит порядка 80 городов вместе с легендарной группой Bad Boys Blue и певцом Андреем Разиным. "Думаю, наш тур будет подарком для поколения, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е. Все пять месяцев путешествовать будем на автобусе, поеду, так сказать, терять свое здоровье", – со смехом сообщил Шура.

Обычно в свои турне артист брал собаку породы чихуахуа по кличке Матильда. Но недавно приятельница запретила "издеваться" над четвероногим питомцем, ведь Матильде уже 13 лет, и переезды она стала переносить плохо. "На гастролях мне одиноко не бывает, а вот после, когда ты покидаешь стадион и оказываешься один в своей квартире, – странное чувство. Еще час назад тебя окружали тысячи людей, а сейчас – ты один… Теперь, когда я переехал в новую квартиру, у меня отличные соседи, мы дружим. Они помогают пережить одиночество. Но, конечно, я хочу встретить женщину, которая составит мою судьбу", – признался певец.

Шура очень ясно представляет себе, какой должна быть его потенциальная спутница. "Я мечтаю о детях, поэтому важно, чтобы она не имела проблем с женским здоровьем и была способна родить. Из личных качеств: честность, искренность, чтобы умела говорить мне правду в лицо. А внешность большой роли не играет. Главное, – чтобы была "чистенькая": ухоженная, следила за собой. Человек должен быть хорошим внутри и ухоженным внешне – вот моя мечта", – цитирует артиста "Родной город. Волгоград".

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Апр 21 2017 в 11:41 PDT

Напомним, певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) прославился благодаря песням "Твори добро", "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна". На пике популярности певец внезапно пропал. Через несколько лет он вернулся на сцену сильно изменившимся.

Лишь недавно стало известно, что Шура пропал из поля зрения СМИ и поклонников из-за того, что у него обнаружили рак. Причем, по словам артиста, заболевание нашли поздно. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – признался Шура.

Буквально через неделю после встречи с онкологом певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – рассудил Шура. Сложная операция положила начало долгому изнурительному лечению.

