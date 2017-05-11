Родная мать предпочла Шуре бывшего уголовника

Певец рассказал о семейной драме. По его словам, он даже не знает где искать свою родительницу.

Эпатажный певец Шура уже много лет не общается с матерью. "Как так все вышло? Очень просто, – объяснил он. – Я зарабатывал деньги, а мама работать не хотела в свое время. Потом у меня появился отчим "сидевший". И с ним мы не поделили маму, и мама меня не понимала. Она выбрала его сторону, они вместе уехали жить обратно в Новосибирск из Москвы. Дальнейших причин ее обид я не знаю…"

За прошедшие годы самые родные люди виделись лишь однажды. "Поймали ее со съемочной группой недавно, отдал ей цветы. Я всегда открыт для нее, всегда жду ее звонка. Телефон директора на сайте. Мама, ты знаешь, что всегда можешь меня найти", – говорит артист.

Но он не теряет надежды. "У меня есть личная целительница, она живет в Новосибирске. Избавила меня от очень многих болячек, поставила защиту. Артисту магическая защита необходима, потому что люди к нам подходят разные: и с хорошими намерениями, и с плохими. А еще я уверен, что она знает будущее, только не говорит его… Да я и не хотел бы знать свое. Мы все сами создаем свое счастье. Мое – найти спутницу жизни и помириться с мамой", – цитирует Шуру волгоградская газета "Родной город".

Публикация от Shura Medvedev (@shuramedvedev) Апр 21 2017 в 11:41 PDT

Ранее артист говорил журналистам, что понятия не имеет, где искать родительницу: "Я не знаю ни телефона, ни адреса… Я абсолютно не знаю, где она. Пытался найти ее, но мне никто и ничего не говорит. У нас нет общих знакомых, и даже родственников почти не осталось. Полагаю, что полагал, что у нее все хорошо, раз она не выходит на связь. Если бы было плохо, она давно бы меня нашла".