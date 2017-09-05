Перед родами Ковальчук вернулась в Россию

Популярная исполнительница Юлия Ковальчук рада возвращению в Москву. Певица призналась, что пока ее не раздражают погода и даже пробки.

О том, что Юлия Ковальчук, которая, по некоторой информации, ждет первенца, вернулась в Россию, стало известно благодаря официальной страничке певицы в социальной сети Instagram. Юлия опубликовала фотографию, на которой запечатлела себя крупным планом по грудь (в последнее время певица всегда так снимается) и написала, что рада вернуться в Москву.

"Я так соскучилась по Москве, что мне нравится всё: и облачность, и прохлада, и предпраздничные приготовления и Пока даже пробки не раздражают☝️ мотаюсь по делам и кайфую)))" – сообщила Ковальчук. Многочисленные подписчики, внимательно следящие за жизнь знаменитости, немедленно отреагировали.

"какая ты загорелая", "Если на самом деле ждёте ребенка, я за вас очень рада,удачи и здоровья вам", "Девочку походу ждет", "Пусть у вас будет все хорошо ❤❤❤", "Самая красивая женщина , когда она ждет ребенка!!!!!", "Солнечная и другая)", "Отдохнувшая! Красивая 🤗👍☺️", "Глаза какие голубые!!!! Красавица!!!!!!!!", "Рожать в Москву приехали?)" – написали Юлии подписчики.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Сен 4 2017 в 1:59 PDT

К слову, ушлые журналисты уже подсчитали, что роды в Испании обошлись бы Ковальчук в разы дешевле, чем в России. Дескать, роды в государственном госпитале Испании стоят от 1500 до трех тысяч евро (от 104 тысяч рублей до 207 тысяч рублей). В частных клиниках цены выше, но все равно гораздо дешевле московских — от четырех до восьми тысяч евро (от 248 до 496 тысяч рублей).

Информация о том, что Юлия Ковальчук ждет ребенка, появилась в начале июля. В близком окружении артистки сообщили, что певица находится уже на пятом месяце беременности, а супруг, певец Алексей Чумаков, окружил любимую заботой и вниманием.