Беременная Ковальчук показала трогательное фото

Известная певица Юлия Ковальчук выложила в своем микроблоге трогательное селфи с отдыха в Испании. Она рассказала о том, как именно они с мужем Алексеем Чумаковым любят проводить совместный отпуск.

Артистка призналась, что еще пять-шесть лет назад они с супругом предпочитали отдыхать только в горизонтальном положении "как тюленчики". Поднять звезд с дивана мог, по ее словам, максимум – поход на совместный ужин в какое-нибудь заведение.

"…И что там за тумблер переключается в голове, потому что теперь самое крутое времяпрепровождение в отпуске – это разведывание всяких необычных мест, и желательно не туристических! И главное: никакого фешна, любимая борода мужа и растянутые футболки!!", – написала Юлия на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Авг 29 2017 в 12:34 PDT

Поклонники порадовались за звезд, которые станут родителями. "Какие вы красивые вдвоем", "Какие вы клевые, счастья Вам!!!", "Скоро не до всяких мест будет, наслаждайтесь временем, проведенным вдвоем) Далее маленький начальник будет планировать Ваш день от рассвета до заката))", "Юля, Алексей!!! Это же так здорово!!!! И отдых тюленями хорошо, и отдых разведчиками! Главное – Любовь и Гармония!.. Спасибо, что делитесь с нами счастьем!!!", – пишут читатели.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Авг 21 2017 в 1:34 PDT

Некоторые пользователи поиронизировали над внешним видом Чумакова. "Растянутые футболки и рядом весь заросший муж – и ты счастлива, как никогда!", "Ох и волосатая грудь у мужа", "Обожаю эту замечательную пару, но Алексей с прежней, аккуратной, красивой бородкой выглядел гораздо привлекательнее", "Как абориген))", – написали поклонники.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Авг 14 2017 в 10:04 PDT

Напомним, певица Юлия Ковальчук вот уже несколько недель находится в Испании, где у нее есть свои апартаменты. Артистка находится в ожидании первенца, однако предпочитает скрывать свое интересное положение от посторонних. Тем не менее, Юлия регулярно делится с фанатами подробностями своих будней, публикуя фотографии в микроблоге.