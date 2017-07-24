Где родит Юлия Ковальчук

Осенью Юлия Ковальчук впервые станет матерью. Как утверждают СМИ, популярная исполнительница выбирает между двумя клиниками: в России и в Испании.

Юлия Ковальчук готовится родить первенца. последние месяцы перед родами артистка проводит в солнечной Испании. Певица регулярно выкладывает фотографии в свой аккаунт в социальной сети Instagram, тщательно прикрывая живот, делясь с подписчиками своими буднями.

Пока певица наслаждается своим положением. журналисты озаботились, где же будет рожать Ковальчук. По передают некоторые репортеры со ссылкой на людей из близкого окружения, перед Юлией встал непростой выбор – рожать в Испании или в России. Самое интересное, что роды в Испании обойдутся певице в разы дешевле, чем на родине.

Ковальчук пока не может выбрать между клиническим госпиталем Лапино "Мать и дитя", в котором рожали многие представители отечественного шоу-бизнеса, и клиникой в Испании. Как сообщает "Телепрограмма", роды ВИП-категории в Лапино стоят сейчас 990 тысяч рублей (в цену включено в том числе пребывания в трехкомнатных апартаментах и индивидуальный пост медсестры для новорожденного, шестиразовое питание и много других приятных бонусов). Подмосковная клиника оснащена современным медицинским оборудованием, здесь работают ведущие акушеры-гинекологии России.

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Июл 19 2017 в 10:54 PDT

В Испании Ковальчук радуется не только хорошей погоде, квартире на побережье, но и может позволить себе врачей из частных роддомов Барселоны, которые обязаны по законодательству страны отрабатывать определенное число часов в государственных клиниках. Роды в государственном госпитале Испании стоят от 1500 до трех тысяч евро (от 104 тысяч рублей до 207 тысяч рублей). В частных клиниках цены выше, но все равно гораздо дешевле московских — от четырех до восьми тысяч евро (от 248 до 496 тысяч рублей).

Публикация от Singer, Tv Presenter, Actress (@juliakovalchuk) Июл 12 2017 в 11:08 PDT

Если Юлия родит в Испании, то у ребенка будет российское гражданство. А тот факт, что малыш появился на свет за границей, будет отражен в свидетельстве о рождении. Впрочем, по достижении совершеннолетия, ребенок Ковальчук сможет претендовать на гражданство Испании.