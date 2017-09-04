Рудковскую обругали за чрезмерно откровенное платье для венчания

Яна Рудковская показала фотографию, на котором запечатлела платье, которое, как полагают фанаты, она наденет на венчание. Увидев наряд, подписчики пришли в ужас.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Яна Рудковская выложила снимок, на котором изображено платье нежно-розового цвета на лямках и с пышной юбкой в пол. "Уже скоро ❤️🙏🏻 #ктознаеттотпоймет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – коротко подписала кадр Рудковская. Многочисленные подписчики пришли к выводу, что в этом наряде Яна будет венчаться со своим супругом, прославленным фигуристом, а с некоторых пор и тренером Евгением Плющенко.

Поклонники разделились на тех, кто остался в восторге от наряда продюсера, и тех, кто раскритиковал Рудковскую за то, что якобы платье чрезмерно откровенное для таинства. "Яна у тебя столько вещей крутых, очень крутых, что нет разницы в чем ты будешь венчаться .и это платье не отличается ни чем .однообразно и уже тошнит от твоей роскоши .. Подумай об этом ... Может по скромней ....", "В Церкви должны быть закрытые плечи и руки", "это кошмар в перьях,советую на венчание одеть что-то другое", "Подвенечное платье не должен видеть ни кто до момента таинства", "На венчание не очень подходит", – выразили свое мнение негативно настроенные подписчики.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Сен 3 2017 в 8:25 PDT

Напомним, венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко состоится 15 сентября в Москве. В близком окружении супругов говорят, что для важного дня Рудковская подобрала два наряда, причем каждый существует в единственном экземпляре. На венчании будут присутствовать только самые близкие Рудковской и Плющенко люди: дети, родители, родственники. А вот после таинства к ним присоединятся многочисленные друзья, чтобы отметить событие праздничным банкетом.

Развлекать гостей будут знаменитости. Торт для Яны и Евгения готовит известный кондитер Ренат Агзамов, который делал шикарные десерты на юбилей Филиппа Киркорова, праздники бизнесмена Алишера Усманова, на день рождения Григория Лепса.

