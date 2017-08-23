Подробности шикарного венчания Рудковской и Плющенко

В сентябре в одном из столичных храмов состоится венчание Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Как выяснили журналисты, церемония обещает стать неслыханно шикарной, что, впрочем, вызвало у общественности резкое неприятие.

15 сентября продюсер Яна Рудковская и фигурист, олимпийский чемпион Евгений Плющенко обвенчаются в Москве. В близком окружении супругов говорят, что для важного дня Рудковская подобрала два наряда, причем каждый существует в единственном экземпляре.

Одно платье – розового цвета – Рудковской сшила креативный директор Dior Haute Couture Мария Грация Кьюри. Вместо фаты будет накидка с капюшоном, покрывающая волосы и плечи. Второе платье продюсер наденет уже на праздничный ужин. Его Рудковской шьет известный российский дизайнер Юлия Янина. Журналисты предположили, что наряды продюсеру достались бесплатно, но, по оценкам экспертов, их стоимость колеблется от 70 до 100 тысяч евро.

Разумеется, под столь дорогие платья Рудковская наденет роскошные ювелирные украшения. Специально для события известный бренд Harry Winston предоставит Яне на вечер две тиары. Одну везут из Нью-Йорка, другую – из Лондона. Драгоценности находятся под неусыпным контролем двух охранников и представителя ювелирного дома. Приблизительная стоимость обеих тиар – около 150 миллионов рублей.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Авг 15 2017 в 9:23 PDT

Как утверждает сайт "Комсомольская правда", на венчании будут присутствовать только самые близкие Рудковской и Плющенко люди: дети, родители, родственники. А вот после таинства к ним присоединятся многочисленные друзья, чтобы отметить событие праздничным банкетом.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Авг 8 2017 в 12:23 PDT

Зал оформят в цвете "античная роза". Развлекать гостей будут знаменитости. Торт для Яны и Евгения готовит известный кондитер Ренат Агзамов, который делал шикарные десерты на юбилей Филиппа Киркорова, праздники бизнесмена Алишера Усманова, на день рождения Григория Лепса.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июн 23 2017 в 9:46 PDT

Отметим, что общественность крайне негативно относится к предстоящему торжеству. "И зачем заранее писать всему миру о венчании? Чтобы прорекламировать бренды и модельеров и рассказать сколько лямов это все стоит? Тьфу. Из всего делают рекламу и пиарятся (здесь и далее стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Венчание – это таинство перед Богом, а не очередной шанс красоваться в кутюрах и бриллиантах!!", "Зачем ВЕНЧАНИЕ превращать в демонстрацию мод – и платья, и украшений! Это событие должно быть скромным", – пристыдили звездных супругов пользователи Сети.