Взбешенная Пугачева выгнала хама Гребенщикова

Артистку не устроили методы работы музыканта. Она не хочет скандалов.

Мастерская эстрадного искусства Аллы Пугачевой – одно из самых модных мест обучения в Москве. В ее школе числятся 40 воспитанников. Среди них – дочь политика Бориса Немцова Соня и дочь сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Алиса Голомысова. Та самая, что в новогоднюю ночь – 2016 в эфире Первого канала с подачи Примадонны исполнила хит Дженнифер Лопес Let's Get Loud. "Это тоже мои дети. Встречайте новых звезд!" – представила ее Пугачева. А все стали гадать, сколько ей отстегнули за такой пиар.

Говорят, месячный курс уроков Аллы Борисовны обходится в 60 тысяч. За эти деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки. Среди других предметов – хореография, сценическая речь, психология общения, бальные и современные танцы. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Елена Терлеева).

До недавнего времени креативным продюсером там работал Михаил Гребенщиков, но с 1 сентября он официально уволен. "Претензии к Гребенщикову копились несколько месяцев. Мы долго его терпели, но в конце концов не выдержали и коллективно обратились к Пугачевой, – рассказала одна из мам. – Она ведь вообще думала закрывать школу: мол, та нерентабельна, аренда помещения в центре Москвы стоит огромных денег. Для нас большая честь учить у нее детей. Алла Борисовна – мегапрофессионал, который обожает своих подопечных, щедро делится с ними опытом, знаниями. Посовещавшись, мы взяли все расходы по оплате аренды на себя, но попросили избавить нас от Гребенщикова".

Деятельность Михаила не устраивала многих. "Он мог прийти на занятие или отчетный концерт в "нерабочем" состоянии, грубил, вел себя по-хамски. По просьбе мамы написал песню для ученика, а потом ни с того ни с сего отдал композицию другому ребенку", – пояснила собеседница.

По информации StarHit, вещи из школы, расположенной на пятом этаже торгового центра "Лотте Плаза", шоумен уже забрал. Пугачевой меньше всего нужны скандалы, поэтому она и выгнала бывшего воспитанника "Фабрики звезд".