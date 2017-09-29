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Шоу-бизнес

Жена Меладзе восхитила роскошной грудью

Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva
Певица пришла на съемки "Новой Фабрики звезд" в смелом наряде. Альбина Джанабаева выбрала роскошное черное платье с глубоким декольте.
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Облегающее платье в пол со смелым вырезом дополнялось серебристой накидкой, которую поп-звезда назвала кимоно-кольчугой. Законченным образ делали туфли-лодочки в цвет платья с серебристыми носами и укладка в стиле 50-х годов. Вообще весь наряд девушки напоминает о стиле "Великого Гэтсби" – корсетное черное платье, закрытое, но подчеркивающее все достоинства фигуры, классическая обувь, сверкающая накидка, макияж и укладка. Казалось, что сейчас появится ее муж, известный певец Валерий Меладзе, в смокинге, с бокалом мартини и сигаретой в длинном мундштуке, тогда образ был бы выдержан до конца.

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Альбина Борисовна Джанабаева певица

Поклонники певицы, подписанные на ее Instagram, где она и выложила фото в соблазнительном платье, остались в восторге от нового выхода своей любимицы в свет. "Все очень красиво! Очень!!!", "Дива!", "Красивая. Глаз не оторвать!" – отметили фанаты. Кто-то даже призвал девушку быть поскромнее. "Воу, воу, Альбина, полегче. Я и так схожу с ума от твоей красоты, а тут..." – написал пользователь с ником Viagra.fan_.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Напомним, Альбина Джанабаева, бывшая солистка группы "ВИА Гра", родилась в Волгограде, откуда в 17 лет приехала учиться в "Гнесинке". Девушка пробовала себя в кино и рекламе, участвовала в театральных постановках. Будущая звезда даже проработала четыре месяца в корейском театре.

Когда она вернулась в Россию – начала петь в "ВИА Гре". Сначала как бэк-вокалистка, а потом и как основная звезда. Параллельно девушка снималась в кино и появлялась в телевизионных проектах. В 2014 году она вышла замуж за Валерия Меладзе. У пары уже двое детей. 

Автор: Михаил Войцеховский29 сентября 2017, 12:15
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