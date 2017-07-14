Жена Меладзе об отъезде из России

Альбина Джанабаева откровенно рассказала о личной жизни. Супруга Валерия Меладзе призналась, что вскоре они покинут Россию.

Свободное врем Альбина Джанабаева проводит дома с семьей. По признанию артистки, она так устает на работе, что у нее нет желания выходить в свет и мелькать на различных мероприятиях. А вскоре Альбина отправится в отпуск в Испанию.

"Это наше любимое место. Уже привыкли, и вопрос не стоит: куда поехать? Да и Луке скоро только три года исполнится – хочется выбирать проверенные места, где все уже знаем. Еще планирую в Баку побывать, но, скорее всего, без детей: у меня там запланировано выступление на фестивале "Жара", – рассказала Джанабаева.

Альбина счастливая мать двух сыновей: 13-летнего Константина и двухлетнего Луки. Интересно, что старший наследник ревнует к младшему. "Честно говоря, я думала, что такая разница в возрасте избавит нас от этого. Но нет, иногда проскальзывает. Но Костя честно старается справляться с этим чувством, помогает мне с Лукой", – отметила Альбина.

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) Май 27 2017 в 11:12 PDT

Артистка призналась, что и сама не знает, как ей удается совмещать карьеру и материнство. "Можно долго рассуждать на эту тему – но нужно просто браться и делать. Наверное, труднее всего в самом начале, когда ты понимаешь, что нужно двигаться дальше и как-то распределять время между домом и работой. Детям ведь всегда нужно твое внимание. Скажу так: опыт приходит со временем. У меня тоже не сразу все получалось. Но я не из тех, кто откажется от работы и будет сидеть дома. Я так не смогу. Но при этом я не считаю, что мой вариант – самый правильный. Каждая мама, которая выбирает любой из вариантов, заслуживает уважения. Тяжело всем мамам, но в разных ситуациях по-разному", – цитирует певицу "Мурманский вестник".