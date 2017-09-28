91-летний Хефнер перед смертью ублажал юную русскую модель

Владелец журнала Playboy был поражен красотой. И решил покорить девушку.

Американский издатель, основатель и шеф-редактор журнала Playboy Хью Хефнер всю жизнь окружал себя шикарными женщинами. Он купал их в шампанском, украшал бриллиантами и делал звездами.

Одной из них была супермодель Кира Дихтяр, которая работает со многими глянцевыми изданиями по всему миру и является рекламным лицом крупнейших зарубежных и российских брендов модной одежды. Она снялась для американского Playboy незадолго до смерти Хефнера.

После тех съемок основатель журнала пригласил русскую красавицу в знаменитое поместье Playboy Mansion, расположенное в Лос-Анджелесе, между Беверли-Хиллз и Вествудом. Хефнер продал его с правом пожизненного проживания там.

Площадь имения составляет около 25 тысяч квадратных метров. На территории находятся теннисный корт, баскетбольная площадка, несколько бассейнов, небольшой зоопарк и птичий двор. Есть спортзал и винный погреб, предусмотрен гостевой домик с четырьмя спальнями.

"Я много слышала о доме Хефа, но побывала там впервые на вечеринке, куда пригласили всех девушек, снявшихся для обложки Playboy с 1962 года. За эти годы многие стали бабушками, но все равно прекрасно выглядят, – рассказала Кира Dni.Ru. – Меня поразили размеры поместья: множество огромных помещений, каждое из которых оформлено в каком-то стиле. А рядом со зданием расположился колоссальных размеров бассейн, спортивные площадки... Теперь я понимаю, как Хью мог приглашать на свои вечеринки по пять тысяч человек. В таком особняке места всем хватит. Мы сошлись из-за общности интересов – в живописи, литературе".

Хефнер уже тогда не очень хорошо себя чувствовал и передвигался на коляске, однако пожелал познакомиться с русской моделью. "Выехать из дома Хью помог его сын. Хефнер был одет в свой знаменитый красный халат", – продолжила Дихтяр. – Он был очень мил и постоянно сыпал шутками. Вспоминал, с чего начинался Playboy, всячески ублажал меня".

"В какой-то момент он вспомнил о Мэрилин Монро, – отметила Кира. – Хью признался мне, что с момента ее появления на обложке первого выпуска журнала в 1953 году до ее смерти в 1962-м они общались только по телефону".

Супермодель рассказала маэстро, что с детства обожает Монро, и тогда Хефнер сделал ей неожиданный подарок. Основатель Playboy вручил гостье тот самый номер с легендарной блондинкой и написал: "На память самой красивой брюнетке, которую я видел в своей жизни".

"Я была невероятно польщена! Такой номер журнала стоит больших денег у коллекционеров, но я никогда с ним не расстанусь", – заверила Кира.