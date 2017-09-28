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Кудрявцева посмеялась над своей подругой Чеховой

Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Лера Кудрявцева обнародовала забавное видео, в котором воспроизвела эротичные интонации своей подруги Анфисы Чеховой. Фанаты пришли в восторг от ролика, в том числе певец Сергей Лазарев и сама Анфиса Чехова.

Продолжение: Водонаеву поздравляют с рождением ребенка
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лера Кудрявцева поделилась с многочисленными подписчиками свежей публикацией. Телеведущая объяснила, что участвовала в съемках, которые проходили в таком интерьере и атмосфере, схожей по духу передаче эротической направленности.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

"Помните программу " Секс с Анфисой Чеховой"??? Сегодня на съемках – интерьер , коктейль 🍹 и все вокруг мне напомнило эту программу 😂Анфисон @achekhova не удержалась от этого видео 😂😂😂❤️" – подписала ролик Кудрявцева.

На видеозаписи Лера запечатлена сидящей за столиком, на котором стоит высокий бокал с коктейлем. Кудрявцева взяла одну из трубочек от него и сообщила томным голосом, что во время встречи с подругой в ресторане та ей пожаловалась, что в последнее время на телевидении совершенно перестали говорить о сексе. Ролик сопровождался бодрым саундтреком.

Поклонники пришли в восторг от видео, причем первым отреагировал популярный исполнитель Сергей Лазарев. "Лерыч!!! Надо возобновить программу! Вам с Анфисой!! Это будет 🔥🔥🔥🔥" – выразил уверенность артист. Кудрявцева ему ответила: "Серень , Анфисе точно надо , я уже подумала об этом 😂". Не оставила без комментария видео и сама Анфиса Чехова. Правда, она оказалась немногословна. "Лееееееерыыыыч 🤣🤣🤣 👍🏼 ❤️" " – написала телеведущая.

Однако позднее Чехова выложила у себя в аккаунте это же видео. "Подруга подсидела🙈🤣🤣🤣 @leratv Лерыч, люблю тя❤️ " – обратилась к Кудрявцевой брюнетка. Фанаты рассыпались в комплиментах. "Я ее обожала😉Анфиса там👌👌👌Вы, Лера, великолепны💜💜💜", "Да давайте верните передачу", "Декольте не хватает 😂", "😂😂😂😂😂👌👌👌👌👌❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🙌🙌🙌🙌🙌 Лерочка, это просто Круть!!!!!!!!😇😇😇💖💖💖💖💖" – высказались подписчики.

Автор: Наталья Аряева28 сентября 2017, 13:59
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