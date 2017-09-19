Кудрявцеву поздравляют с новорожденным

Лера Кудрявцева поздравила мужа, хоккеиста Игоря Макарова с 30-летием. В честь круглой даты телеведущая опубликовала семейные кадры, а в ответ ее поздравили с новорожденным.

Сегодня, 19 сентября, молодой супруг Леры Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров отмечает юбилей. Спортсмену исполнилось 30 лет. В честь круглой даты телеблондинка опубликовала семейные фотографии на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

На снимках Кудрявцева и Макаров запечатлены в компании друзей, а также наедине. Причем на одной фотографии Лера и Игорь целуются. "С днем Рождения родной ❤️🎉🎉🎉❗️Ты– моя Защита, ты– мой друг, ты – мой муж и моя любовь 😍 Пусть все мечты сбываются ❗️Будь счастлив бус всегда 🙏🏽❤️" – обратилась к супругу телеведущая.

Подписчики Кудрявцевой присоединились к поздравлениям. "Красавчики ! Здоровья и счастья !❤️", "Счастья здоровья и побольше побед💚💚 С днем рождения!)", "Здоровья,исполнения желаний!С Днем Рождения ‼️‼️💐🌸🌺😎", "Поздравляю ! Желаю вам тащится от жизни! Лера ты мудрая, красивая женщина..", "Мои поздравления супругу!!! Хочу пожелать вам счастья и осуществления желаний!", "Поздравляем с НОВОРОЖДЕННЫМ!!!🌞❤️🌞" – прокомментировали фотографии поклонники.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Сен 19 2017 в 5:02 PDT

Впрочем, семейная идиллия Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова не всем пришлась по вкусу. "Ему 30, а ей 47????🙈 Остается только фотаться, спрятав лицо волосами😂" – язвительно отметил один из подписчиков.

К слову, сами супруги по поводу внушительной разницы в возрасте не смущаются. "Я считаю, что это самое лучшее, что может быть. Мне кажется, в отношениях все индивидуально. Не понимаю, почему тема неравных браков так муссируется в последнее время. Есть много пар, где муж и жена – ровесники, но при этом они расходятся через год или два. Возраст не играет никакой роли. Главное, чтобы люди подходили друг другу и любили!" – заявила в интервью Кудрявцева.