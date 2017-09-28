Стоцкая поправилась на десять килограммов

Певица и актриса Анастасия Стоцкая мечтает вернуть былые формы. Знаменитость набрала лишний вес во время беременности, потому что налегала на мучное и сладкое.

Дочурке звезды Верочке четыре месяца. Поскольку артистка кормит малышку грудью, ей везде приходится брать ребенка с собой. Плотный рабочий график и забота о детях (у Насти есть старший сын Саша. – Прим. ред.) не оставляют Стоцкой времени на себя. "Во время беременности меня очень сильно пробило на сладкое: булки, сладости, десерты", – призналась звезда.

Для большинства женщин полнота – повод для комплексов. Скрыть набранные килограммы можно разве что под свободной одеждой. "Надо привести себя после родов в порядок. До идеального веса нужно скинуть килограммов десять, ну а для начала хотя бы в добеременный вес вернуться, а это значит минус пять", – делится планами знаменитость.

По ее словам, перед очередными гастролями у нее будет пауза. Это время она собирается посвятить спорту, йоге и танцам. А вот к диетам певица относится крайне скептически, считая их "мифом и заблуждением". "Я точно знаю: если чаще двигаться, пить больше воды, ну и, конечно, не обжираться булками, то все лишнее само уйдет", – говорит артистка.

Помимо лишнего веса, смущает Анастасию и ее возраст. Певице не верится, что скоро ей стукнет 35, поскольку внутренне она ощущает себя гораздо моложе. "Когда я слышу в отношении себя слово "женщина", меня прямо передергивает: мне хочется, чтоб называли девушкой, девочкой", – цитирует артистку "Теленеделя".