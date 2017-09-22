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Стоцкая извела сына своим пением

Анастасия Стоцкая. Фото: пресс-служба edgarmusic.ru
Наследник умоляет маму оставить вокальные экзерсисы. Он просто пока не может в полной мере оценить мощь и красоту ее голоса.
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Анастасия Стоцкая готовится отметить 35-летие. В этом году певица и актриса во второй раз стала мамой – в мае она родила очаровательную дочь Веру. Появление малышки стало подарком для 6-летнего сына Саши. "Он подбегает к детской кроватке со словами: "Где моя козявочка?" – улыбается Настя.

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"Верочка – это такое чудо, привыкнуть к счастью невозможно! Она каждый день меняется. Когда Сашенька приехал к нам в роддом и увидел сестру, воскликнул: "Почему она такая красивая?! Я умру от счастья!", – рассказала Стоцкая

"Я стараюсь не допускать конфликтов, ревности между малышами, – заверила певица и актриса корреспондента Dni.Ru. – Дочь постоянно пищит и визжит, но не плачет. Для меня семья – на первом месте, поэтому Вера все время со мной, я беру ее на репетиции в театр (сегодня Стоцкая играет в мюзикле "Чайка" в театре Луны – Прим. ред.), кормлю ее грудью ".

Стоит заметить, что еще до рождения девочки было решено, что ее назовут Верой, в честь бабушек – Анастасии и ее мужа Сергея. А старший ребенок Насти и Сергея, пятилетний Александр, был назван в честь дедушки, папы Насти. Правда, Настя призналась, что сынишке не очень нравится, как она поет. "Он все время говорит мне: "Мама, пожалуйста, не пой! Мама, хватит изводить меня пением!", – смеется Стоцкая.

Когда мальчик подрастет, конечно, он поймет, что его мама – одна из самых интересных и талантливых российских актрис. И будет гордиться ее красотой и голосом, которые пленили миллионы поклонников.


Автор: Феликс Грозданов22 сентября 2017, 17:26
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