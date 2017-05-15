Анастасия Стоцкая вышла в свет после рождения дочери
Артистка призналась, что в этом году болела за конкурсантов из Белоруссии Naviband.
На вопросы ведущих вечера Алексея Остудина и Камиллы Crazy White о новорожденной дочери Стоцкая демонстративно не отвечала, сетуя на то, что "мы же не по этому поводу здесь собрались".
Оставив новорожденную дочку с бабушкой, Анастасия заглянула на вечеринку на час и сам конкурс досматривала уже дома, признавшись, что победа певцу из Португалии досталась вполне заслуженно.
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