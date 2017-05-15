Анастасия Стоцкая вышла в свет после рождения дочери

На вечеринку Евровидения – 2017 в Open Moscow Bar певица, ставшая недавно мамой во второй раз, пришла в компании Прохора Шаляпина. Анастасию пригласили поучаствовать в обсуждении конкурса, поклонницей которого она является много лет.

Артистка призналась, что в этом году болела за конкурсантов из Белоруссии Naviband.

На вопросы ведущих вечера Алексея Остудина и Камиллы Crazy White о новорожденной дочери Стоцкая демонстративно не отвечала, сетуя на то, что "мы же не по этому поводу здесь собрались".

Оставив новорожденную дочку с бабушкой, Анастасия заглянула на вечеринку на час и сам конкурс досматривала уже дома, признавшись, что победа певцу из Португалии досталась вполне заслуженно.