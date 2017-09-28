Потерявшая мужа Юлия Ауг отчаялась найти свое счастье

Знаменитая актриса Юлия Ауг дала пронзительное интервью. Она рассказала о личной жизни и призналась, что не надеется обрести счастье и новую любовь.

Юлия Ауг приняла участие в съемках нового выпуска передачи Киры Прошутинской "Жена. История любви". Юлия призналась, что захотела стать актрисой благодаря первой любви. Ее избранник учился на актера, и она увязалась за ним. Кстати, в театральном вузе Ауг познакомилась со своим первым мужем Степаном Золотухиным.

"Он поступал на первый курс, а я окончила второй и перешла на третий. У нас был удивительный роман. Степан был очень хорошим, красивым молодым человеком. Сначала я не была влюблена, позволяла себя любить. Степа не просто красиво ухаживал, он был еще невероятно заботливым. Мы прожили три года до рождения Полины (дочь Ауг и Золотухина. – Прим.ред.)" – рассказала Юлия.

Однако совместная жизнь не заладилась, было много бытовых проблем. актриса призналась, что тяжело переживала распад семьи. "Сначала я не хотела давать развод, потом Степан. Когда он захотел вернуться, я уже не захотела, чтобы он возвращался…" – поведала Ауг.

С будущим вторым мужем Андреем Скуловым актриса познакомилась летом 2000 года. Ей было 30, он на год младше. "У меня тяжелый развод. У него адски тяжелый развод. Не мог так быстро возникнуть роман, мы были очень ранеными людьми. И вот потом я заболела… Он заболел вслед за мной. Пытался эту болезнь скрывать от своих родных, надеялся, что проскочит. Но не проскочил", – констатировала актриса.

Они хотели завести общего ребенка, но у них не получилось. "Когда я заговаривала с Андреем об усыновлении, он был категорически против… Андрюша умер 16 декабря 2015 года, а 13 декабря я уезжала в Нарву, чтобы забрать маму. Когда мы с ним прощались – навсегда, как теперь уже понятно, – он вдруг сказал: "Я подумал, может, мы действительно усыновим ребенка?", – цитирует Юлию Ауг сайт "Комсомольская правда".

На вопрос Прошутинской, верит ли актриса в возможность счастья, новой любви, Юлия ответила категорично: "Нет..."