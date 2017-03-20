Юлия Ауг поругалась с мамой из-за денег

Актрисе влетело за "неразумные траты". И теперь родительница собирается уехать от нее.

Звезда фильмов "Овсянки", "Интимные места" и "Екатерина" Юлия Ауг поделилась с подписчиками в Facebook своей печалью: "Поругались с мамой. Это у нас бывает редко, но метко. Причина – мама мне не позволяет пользоваться услугами приходящей уборщицы. Она не позволяет мне тратить на это деньги, потому что, по ее мнению, это "неразумно".

Пояснила Ауг и свою позицию: "Я вчера в 6 утра прилетела из Новосиба, весь день снималась, сегодня у меня свободный день, я должна ездить за противоклещевыми ошейниками для собак и в магазин за продуктами на четыре дня, потому что завтра утром я опять улетаю, вернусь 25-го, и у меня сразу спектакль. У меня нет сил убирать дом, в котором живут три собаки. Я хочу потратить деньги на человека, который будет упрощать мою жизнь. Я не могу это объяснить маме. Никакие доводы не действуют. Она сказала, что как только здесь появится уборщица, она уедет. Уже пошла собирать демонстративно чемодан".

Самым обидным, по словам Юлии, было услышать от матери: "Ну, конечно, ты же панна, тебе домработница нужна. Вот найди себе такую, и пусть она живет с тобой".

Дочь актрисы Полина прокомментировала взволнованный пост лаконично: "Ох". На что Юлия заметила: "Кстати, ты тоже виновата, могла бы приезжать и убирать дом. Так считает бабушка".