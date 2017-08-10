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Барановскую просят прятать лицо из-за жутких пятен

Юлия Барановская с детьми. Фото: instagram.com/ygemini
Телеведущую обозвали "кочергой". И сочли ее страшной без макияжа.
прочитано 1935 раз

Телеведущая Юлия Барановская отдыхает с детьми на море в Черногории. На своей странице в Instagram она похвасталась: "Мы целый день посвятили экскурсиям, стараясь увидеть как можно больше, а когда к концу дня вернулись на корабль, то до позднего вечера просто сидели на палубе и любовались потрясающими видами".

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Но поклонников звезды больше привлекли не описания окружающих красот, а ее внешний вид. "А что за пигментные пятна?", "Юля, что с лицом?", "Вы уже сгорели, может хватит?", "Пигмент полез, много загара", "Господи, на кого стала похожа, загар явно не идет", "Спрячь лицо, ужас ведь", "Юлечка, ну сколько можно мучить мордочку этим солнцем, хватит, а то уже пятнышки на лице!", "Без макияжа такая страшная, ужас", "Загорела как кочерга", – наперебой пишут поклонники.

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini)

Припомнили ей и разрыв с футболистом Андреем Аршавиным, с которым Барановская прожила десять лет. "У Аршавина наконец-то все хорошо, сколько бы ты его не унижала, опустилась себя ниже плинтуса", "Очень хорошо, что у Аршавина все хорошо, главное поплакал и его простили!", – замечают пользователи. 

Напомним, что история расставания Юлии Барановской и отца ее детей, футболиста Андрея Аршавина, в свое время потрясла поклонников. Позже Юлия откровенно рассказала, как жестоко с ней обошелся экс-возлюбленный. Мол, после того как Аршавин не пришел домой в новогоднюю ночь и даже не поздравил детей, Юля решилась на откровенный разговор с ним. Андрей скрывать роман на стороне не стал. Его не смутила ни беременность жены, ни то, что совсем недавно она узнала о серьезной болезни своей матери.

Автор: Иван Губкин10 августа 2017, 17:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Барановская увезла детей из России

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