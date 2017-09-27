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Шоу-бизнес

Шаляпин обвинил мачеху в попытке убить отца

Прохор Шаляпин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Певец Прохор Шаляпин поскандалил со своей мачехой Еленой Никифоровой в программе "На самом деле" Дмитрия Шепелева. Артист попытался вывести оппонентку на чистую воду.
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Шаляпин переживает за самочувствие отца Андрея Захаренкова. Во всех бедах, что случились с его родителем, он винит его бывшую жену. Он считает, что женщина пыталась убить мужа и завладеть его имуществом.

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 Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков)

Прохор (Андрей) Андреевич Шаляпин (Захаренков) певец

На передаче певец заявил, что Елена спаивала его отца различными лекарствами. "Она была медсестрой в психиатрической больнице, она пыталась продать его квартиру. Умысел у нее был корыстный – свести его в могилу", – сказал артист. В свою очередь мачеха стала защищаться, отстаивая свою позицию и говоря, что слова Прохора – ложь.

Никифорова попыталась убедить гостей студии и экспертов, что Шаляпин сам сдал родителя в больницу для душевнобольных. "Это ты упек отца в психиатрическую клинику. В 2008 году, он приехал ко мне домой, он приехал с полицией и санитарами. И забрал отца в больницу", – обвинила мачеха артиста.

Тогда специалист спросил женщину, добавляла ли она психотропные вещества в алкогольные напитки Андрею Захаренкову. Елена ответила отрицательно. Но детектор лжи показал, что она говорит неправду.

Эксперты отметили странное поведение мачехи Шаляпина. "У Елены либо улыбка, либо смех, нападки или отрицание. У героини нарушена структура речи, несвязность слов", – заметили специалисты.

Никифорова призналась, что вышла замуж за отца Прохора по любви, а не по расчету. По ее словам, отец артиста много пил и не мог остановиться. Специалисты в студии задали вопрос Елене: "Было ли такое, что вы ему наливали выпить?". Женщина ответила отказом, но детектор показал, что она соврала.

Вместе с тем, Прохор признался, что действительно положил отца в лечебницу потому, что, тот вместе с мачехой избил его любимую бабушку. "Это была безысходность. Бабушка для меня была всем. Когда отец избил мою бабушку, я специально прилетел в Волгоград. Взял свою маму, чтобы его госпитализировать", – рассказал певец.

Кроме того, на ток-шоу Шаляпин поделился очень личными и тяжелыми для него воспоминаниями. Он признался, что его папа провел в тюрьме около 20 лет. "Я вообще считаю, что жизнь моего отца изначально пошла по наклонной. Я жил в аду до девяти лет. Я очень рад был, когда его посадили", – сказал артист.

По словам Шаляпина, близкий родственник внушил ему много страхов и даже допускал рукоприкладство по отношению к нему. "Я не люблю читать. Потому что отец учил меня чтению, ремнем", – уточнил Прохор. Он добавил, что, будучи мальчишкой, даже желал смерти своему отцу, и полиграф подтвердил, что знаменитость не врет.

Однако сейчас артист не испытывает к родителю ненависти. Певец уточнил, что, если отец сможет выйти из больницы, он будет помогать и поддерживать его деньгами, но у себя не поселит. 

Автор: Людмила Фоканова27 сентября 2017, 20:56
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