Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Более восьми лет отец Прохора Шаляпина Андрей Захаренков (кстати, певец является полным тезкой мужчины) состоит на лечении в психиатрической больнице под Волгоградом. Артист сменил имя и фамилию не только потому, чтобы привлекать внимание на эстраде, но и для того, чтобы забыть о своем ужасном детстве.
Отец будущего певца регулярно выпивал и поднимал руку на жену и сына. Захаренков даже резал собак. А в 1993 году его посадили в тюрьму по статье "хулиганство". С тех пор Захаренков часто оказывался на нарах: то в приступе белой горячки кидался с ножом на полицейского, то резал приятеля. После очередной выходки Захаренкова признали психически нездоровым и определили в специализированную клинику.
Долгие годы прославившийся Андрей (теперь уже Прохор Шаляпин) не мог простить родителя, однако сейчас наконец нашел в себе силы примириться с данностью и даже повидал его в психбольнице. "Я считаю, что родственников, которые попали в тюрьму или в больницу, бросать нельзя. Надо их навещать, давать им надежду и веру в себя, чтобы они понимали, что они нужны своим близким. Это наша ответственность перед Богом. Отец любит рисовать и попросил купить ему краски, карандаши и альбомы. Когда я ему это привез, он радовался, как ребенок", – рассказал Шаляпин.
Артист признался, что не стесняется своих родителей. "Самое важное для любого человека – это самостоятельность и уважение к родителям, какие бы они ни были. А стеснение скромных родителей или больных, или если в тюрьме кто-то из родственников – проявление малодушия и слабости", – цитирует певца сайт "Комсомольская правда".
Интересно, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Шаляпин не отразил посещение в больнице для душевнобольных своего отца, но оставил неоднозначную запись. "У каждого своя дорога, каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам..😈🔥😇☁️👌🏼 " – заключил артист.
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