Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу

Прохор Шаляпин прибыл в психиатрическую клинику, чтобы навестить своего отца. Артист уверен, что не следует стыдиться своих родных, но каждый расплачивается сам за свои поступки.

Более восьми лет отец Прохора Шаляпина Андрей Захаренков (кстати, певец является полным тезкой мужчины) состоит на лечении в психиатрической больнице под Волгоградом. Артист сменил имя и фамилию не только потому, чтобы привлекать внимание на эстраде, но и для того, чтобы забыть о своем ужасном детстве.

Отец будущего певца регулярно выпивал и поднимал руку на жену и сына. Захаренков даже резал собак. А в 1993 году его посадили в тюрьму по статье "хулиганство". С тех пор Захаренков часто оказывался на нарах: то в приступе белой горячки кидался с ножом на полицейского, то резал приятеля. После очередной выходки Захаренкова признали психически нездоровым и определили в специализированную клинику.

Долгие годы прославившийся Андрей (теперь уже Прохор Шаляпин) не мог простить родителя, однако сейчас наконец нашел в себе силы примириться с данностью и даже повидал его в психбольнице. "Я считаю, что родственников, которые попали в тюрьму или в больницу, бросать нельзя. Надо их навещать, давать им надежду и веру в себя, чтобы они понимали, что они нужны своим близким. Это наша ответственность перед Богом. Отец любит рисовать и попросил купить ему краски, карандаши и альбомы. Когда я ему это привез, он радовался, как ребенок", – рассказал Шаляпин.

Публикация от Прохор Шаляпин (@p_shalyapin) Сен 16 2017 в 6:20 PDT

Артист признался, что не стесняется своих родителей. "Самое важное для любого человека – это самостоятельность и уважение к родителям, какие бы они ни были. А стеснение скромных родителей или больных, или если в тюрьме кто-то из родственников – проявление малодушия и слабости", – цитирует певца сайт "Комсомольская правда".

Интересно, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Шаляпин не отразил посещение в больнице для душевнобольных своего отца, но оставил неоднозначную запись. "У каждого своя дорога, каждый живет, как хочет, и расплачивается за это сам..😈🔥😇☁️👌🏼 " – заключил артист.