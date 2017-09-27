Известная ведущая возмущена интригами Малахова

Звезда "Вечернего Урганта" сделала неожиданное признание. Мол, только теперь конкуренция на Первом прекратилась

Ведущая "Острого репортажа" в "Вечернем Урганте Алла Михеева – одно из открытий Первого канала. Она рассказала о том, что происходит там сегодня после летних потрясений, когда из эфир исчезли популярные шоу и ведущие. "С тех пор, как Малахов ушел на телеканал "Россия", интриги и конкуренция на нашей передаче прекратились", – сделала Михеева неожиданное признание.

Аллочка, очевидно, возмущена всем тем, что было в бытность Малахова. Теперь же на Первом канале наступили тишь да гладь – божья благодать. Правда, работать Михеевой приходится в трудных условиях.

"Если вы замечали, я на работе ем опарышей, летаю на Северный полюс, перерабатываю мусор, – пожаловалась Михеева. – Но мне это нравится! Во-первых, я всегда сытая. Когда же я еще поем червей? Причем не в засушенном виде, а живых, приготовленных в микроволновке. Очень здорово! Я очень благодарна за это работе. Во-вторых, кто еще столько ездит по родным просторам?! Недавно мы прилетели в город Томск на праздник топора, но, к сожалению, он отменился по причине массовой дизентерии".

Напомним, что уход Малахова с Первого канала, о котором вспомнила Алла, был скандальным. Андрей отказался быть в подчинении у нового продюсера и переметнулся к конкурентам, где ему предложили творческую свободу и дали возможность распоряжаться бюджет ток-шоу "Прямой эфир". Вместе с Андреем из "Пусть говорят" сбежала вся команда. Многие героем программ тоже "переехали на "Россию".