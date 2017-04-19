Алла Михеева рассказала о свадьбе. Соведущая Ивана Урганта поделилась своей точкой зрения на самый главный день в жизни девушки.

Журналисты регулярно приписывают Алле Михеевой романы. А все потому, что сама прелестная соведущая Ивана Урганта, лицо "Острого репортажа" предпочитает не делиться с общественностью подробностями своей частной жизни. Алла уверена, что счастье любит тишину. "Для меня отношения – закрытая территория. Достаточно просто быть вместе и не скрывать свои чувства", – заявила ведущая.

Тем не менее, в беседе с журналистом издания TopBeauty Михеева поговорила о своей частной жизни. Так, телеведущая призналась, что предпочла бы пышной свадьбе с большим количеством гостей скромную церемонию подальше от любопытных глаз. Да и вообще, в настоящее время Алла не планирует торжество.

"В данный момент я не хочу свадьбу... Я должна буду прийти на нее как на очередную работу: изображать веселье и счастье, улыбаться, когда начнут посыпать лепестками роз. Я готова устроить сумасшедший девичник в Лас-Вегасе, а у моего мужа будет потрясающий мальчишник в Кисловодске. А потом мы встретимся с ним вдвоем и спокойно отметим наш праздник где-нибудь в океане", – рассказала Алла Михеева.

Публикация от Алла Михеева (@allamikheeva) Янв 20 2017 в 5:09 PST

Телеведущая описала своего идеального избранника. Примечательно, что для Аллы важна разница в возрасте. которая не должна быть слишком уж большой. "Главное для меня – чтобы мужчина имел высшее образование, был интересным. А это вполне по плечу, условно говоря, и моему одногодке", – рассудила Михеева. Вот уж чего точно не хотела бы Алла, по ее признанию, чтобы возлюбленный работал в шоу-бизнесе.

Ранее Аллу Михееву заподозрили в романе с бизнесменом Тимофеем Майоровым. Тогда ведущая "Первого канала" поделилась совместным снимком с предпринимателем с отдыха, который проводила на одном из зарубежных горнолыжных курортов. На фотографии, появившейся в социальных сетях, Алла выглядела очень счастливой в компании импозантного мужчины.