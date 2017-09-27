Лицо Аллы Михеевой покрылось мерзкой щетиной

Звезда "Вечернего Урганта" совершенно измучилась. Ей пришлось прибегнуть к лазерной эпиляции.

Алла Михеева уже более пяти лет берет интервью в эфире программы "Вечерний Ургант". "Таких непринужденных интервью не хватает! – уверена журналистка. – И мне, кстати, поступают интересные предложения. К примеру, я должна была лететь на боксерский матч Флойда Мейвезера и Конора Макрегора в Лас-Вегас. К сожалению, меня не отправили: испугались, что я не вернусь".

Для Михеевой эталон – работа ее шефа Ивана Урганта. "Иван Андреевич прекрасно интервьюирует огромное количество российских и зарубежных звезд. Когда стану постарше и поавторитетнее, то я бы мечтала, чтобы у меня интервью взял Владимир Владимирович Познер", – улыбается Алла.

Правда, характер у Урганта, судя по всему, не сахарный. "У нас на работе патриархат. Есть царь, а все остальные – придворные. Но мы с удовольствием приносим шефу кофе, обмахиваем его веером и делаем массаж ступней", – заверила Аллочка. Но не только из-за деспотичного нрава она не хотела бы походить на Ивана – есть еще и глубоко интимная причина.

"Как минимум мне не нравится ходить со щетиной. Я упорно и долго от нее избавлялась путем лазерной депиляции, и видите, какое у меня сейчас свежее лицо", – шокировала ведущая. Мерзкая растительность на лице прекрасную Аллочку явно не красила. Поэтому мучилась она с избавлением не напрасно.

Рассказала она и о заветной мечте. "Всем известно, что я – обладательница большого количества красивых нарядов. Я бы хотела в будущем создать свой бренд вечерних и коктейльных платьев для девочек, для принцесс. Так же, как я хорошо умею работать, я умею отдыхать. Во Франции, в горах, есть прекрасный ресторан "Ле Мон Жуар", там звучит красивая музыка, на столах – белые скатерти, а к 12 часам ночи, когда карета превращается в тыкву, все залезают на стол и начинают танцевать. Очень здорово и весело! Не знаю, насколько возможно открыть такое заведение в Москве, потому что у нас все-таки люди культурные, а не понаехавшие в Альпы иностранцы. Но посмотрим", – цитирует Аллу журнал "Телепрограмма".