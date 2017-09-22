Трагедия со звездой "Возвращения Мухтара" произошла при сыне

Бывший супруг находящейся в коме звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой Антон Федотов рассказал подробности инцидента. Оказалось, что в момент происшествия рядом с ней находились ее близкие.

После известия о том, что Юнникова лежит в тяжелом состоянии в реанимации, коллеги актрисы и поклонники ее творчества всей душой переживают на звезду. Пролил свет на то, при каких обстоятельствах случилась трагедия, ее экс-супруг.

"У Наташи случился инсульт, она в это время не была ни на каком застолье. Она находилась дома с мамой и нашим сыном Роланом", – поделился бывший муж звезды Антон Федотов. – Ее отвезли в больницу. Врачи ввели ее в искусственную кому. Медики говорят, что теперь многое зависит от того, как поведет себя организм Наташи".

Также экс-супруг артистки отметил, что на данный момент Наталье операция не показана. "Я на связи с врачами, держу руку на пульсе, надеемся на лучшее", – цитирует Федотова Sobesednik.ru.

Как писали Dni.Ru, директор актерского агентства "Март" Нелли Журбенко, в базе которого числится Юнникова, сообщила, что их организация и Министерство культуры совместно собираются открыть счет для помощи актрисе. Очевидно, этот счет появится уже в ближайшие часы.

Напомним, у звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Известно, что артистка упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.