Бывший муж спасает сына находящейся в коме актрисы из "Мухтара"

Экс-супруг госпитализированной с кровоизлиянием в мозг актрисы Натальи Юнниковой Антон Федотов как может спасает их сына Ролана от тоски по матери и грустных мыслей. Ситуация усугубляется тем, что в состоянии артистки пока нет никаких изменений.

Журналисты связались с бывшим мужем звезды сериала "Возвращение Мухтара" натальи Юнниковой, чтобы выяснить последние новости о ее состоянии. По словам Антона Федотова, рассказывать пока нечего. "Наташа находится в состоянии искусственной комы. Причина произошедшего неизвестна. Она получила травму головы, такое может произойти с каждым", – коротко сообщил Федотов.

Репортеры поинтересовались, как тяжелую ситуацию переживает их сын, 11-летний Ролан. Бывший муж Юнниковой объяснил, что спасает наследника от тяжелых мыслей как может. "Ребенок сейчас находится со мной. Я стараюсь держать его подальше от переживаний, отвлекаю от грустных мыслей", – цитирует экс-супруга актрисы Starhit.

Ранее стало известно, что у звезды сериала "Возвращение Мухтара" Натальи Юнниковой произошло обширное кровоизлияние в мозг. Она в тяжелом состоянии находится в реанимации. Известно, что артистка упала у себя дома, ударилась головой и сразу потеряла сознание. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Режиссер Владимир Златоустовский, с которым некогда сотрудничала актриса, рассказал, что,насколько ему известно, особенных проблем со здоровьем у Юнниковой не было. Но, по мнению режиссера, одиночество и невостребованность могли стать причинами трагедии. "Она была вне театра, не являлась членом Союза кинематографистов. Я знаю, что она отошла от всего… Конечно, она грустила от одиночества, ей было тяжело. Ее все время беспокоила невостребованность в профессии, потому что после "Мухтара", после того как я ее снимал, практически никто этого не делал", – рассказал Злотоустовский, сделав упор на том, что Юнникова была "очень одиноким человеком".

Примечательно, что осенью 2016 года Юнникова уже была госпитализирована. Сообщалось, что жалобы актрисы частично указывали на возможное наличие серьезной болезни, поэтому врачи приняли решение провести срочное обследование. О прямой угрозе для жизни речь не шла, но, по слухам, предполагаемый диагноз неутешителен и в случае его подтверждения лечение следовало начать как можно скорее.