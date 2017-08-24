Фадеев показал морщинистую дочь Савичевой

Максим Фадеев рассекретил новорожденную дочь своей подопечной, популярной исполнительницы Юлии Савичевой. Продюсер опубликовал фотографию крошки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Фадеев сделал свежую публикацию. Продюсер опубликовал фотографию, изображающую крупным планом ручку новорожденного ребенка, облаченного в белый наряд и шапочку аналогичного цвета. "А.А.А. Угадайте, что за имя у дочки Юли Савичевой?" – в подписи обратился к многочисленным подписчикам Фадеев.

Далее Максим как будто спохватился. "Хотя я уже слышал,что "серьезные" журналисты уже дозвонились и все выяснили!😂" – написал продюсер, тем самым намекая на публикации некоторых СМИ. Одно из них якобы пообщалось с отцом Юлии Савичевой Станиславом, и тот сообщил, что новорожденную девочку назвали Анной.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от снимка. "какая прелесть!!! какая ручка!!! эти морщинки прям хочется зацеловать!!!!!", "Предположу, что крошку назвали Агния....", "Вот по всем постам и по довольному лицу Максима @fadeevmaxim понятно, что в его жизни появилась ещё одна малюсенькая любимка! ))", "Милая фотка", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Отметим, что сама Юлия Савичева предпочитает не распространяться о радикальных изменениях в своей личной жизни. Зато куда разговорчивее оказался ее продюсер Максим Фадеев. Именно он сообщил о родах исполнительницы.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Авг 23 2017 в 8:27 PDT

Именитый продюсер опубликовал видеозапись, сделанную в автомобиле. "Всем привет. Ну вот пришло время, когда пришло время открыться. Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У нас, у Юли Савичевой, родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Как мы уже понимаем, они же... Каждый день у нас Юля рожала. Журналисты это дело освещали, спасибо вам за это, журналисты... Ну а теперь реальная новость. Настоящая новость. У нас теперь девочка родилась!" – сообщил в камеру Фадеев.

В последнее время Юлия Савичева ведет крайне закрытый образ жизни: она не посещает светских мероприятий, не выступает, не дает интервью. Более того, говорят, что певица со своим супругом Александром Аршиновым покинула страну и теперь проживает в Португалии.

