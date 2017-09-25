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Шоу-бизнес

Муж пропавшей Наумовой сделал заявление на шоу у Малахова

Андрей Малахов. Кадр youtube.com
Героем программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" стал участник передачи "Экстрасенсы ведут расследование" на ТНТ Роман Ксенофонтов. Мужчина считает, что ясновидящие несправедливо обвиняют его в причастности к пропаже супруги Кристины Нечаевой.
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На программе у Андрея Малахова он встретился лицом к лицу с экстрасенсом Зираддином Рзаевым. Тот высказал свою точку зрения на их конфликт. "Я не говорю, что он убийца, но что-то знает", – заявил он. Отметим, что пока Кристина не найдена ни живой, ни мертвой.

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 Битва экстрасенсов

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Пришла на "Прямой эфир" и мать пропавшей Ольга Леонова. Экстрасенс, который впервые услышал об этой истории на ток-шоу Малахова, Демид Воронцов заявил ей, что не чувствует Кристину среди живых. Пожилой женщине стало плохо прямо в студии – у нее поднялось давление. При этом жаркие споры стихли, участники перестали перебивать друг друга. К счастью, медиков вызывать не пришлось.

На программе Ксенофонтов прошел проверку на детекторе лжи, результаты которой огласил полиграфолог Михаил Богомолов. По его словам, мужчина не врет, говоря, что не знает, где находится Нечаева и не причастен к ее исчезновению. Таким образом, его заявления о невиновности оказались, по мнению специалиста, правдивыми.

Отметим, в программу, где снимаются участники шоу „Битва экстрасенсов“, несколько лет назад обратилась мать исчезнувшей девушки Ольга Леонова, чтобы ее найти. Участвовал в ней и Роман, являющийся одним из главных подозреваемых по делу об исчезновении Кристины.

Экстрасенсы Зираддин Рзаев и Кажетта Ахметжанова посчитали, что мужчина действительно может быть каким-то образом причастен к пропаже его жены, которую могли убить и даже лично знать тех, кто это сделал. Ксенофонтов утверждает, что стал жертвой экстрасенсов, которые превратили его жизнь "в кошмар". Так, он работал сантехником, но после выхода программы его попросили уволиться, а дочь от первого брака в школе стала подвергаться насмешкам одноклассников. Роман подал на ТНТ в суд с требованием о взыскании морального вреда в сумме пять миллионов рублей с телеканала, а также с просьбой снять этот выпуск программы с эфира и выпустить опровержение.

Автор: Людмила Фоканова25 сентября 2017, 20:17
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