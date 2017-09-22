Басков развлекся с Ротару в бане

Певец рассказал о трогательной дружбе с "хуторянкой". Он балует ее дорогими украшениями.

Николай Басков пока не женат. София Ротару – вдова. Певица вполне могла бы стать дамой сердца Коли, хотя и старше его почти на 30 лет. Но артист выбрал более юную пассию: 5 октября в столице Чечни после чемпионата мира по футболу 2018 года он женится на Виктории Лопыревой. А с "главной фонограмщицей России", как Софию Ротару называет Иосиф Кобзон, "золотой голос" дружит и безмерно ее уважает.

"Нас многое связывает с Софией Михайловной, – признался Басков корреспонденту Dni.Ru. – Она меня всегда зовет на дни рождения, я поздравлял ее в Монако, Швейцарии, Испании. А как мы с ней зажигали в бане в Ялте в один из ее "юных" юбилеев! О-о-о-!"

Рассказал Николай и о том, чем он балует любимую Софию Михайловну. "Я подарил ей серьги с бриллиантами и кольцо", – похвастался певец.

Впрочем, "хуторянка" достойна получать такие презенты каждый день – она не перестает удивлять, восхищать и радовать. На фестивале "Жара" в Баку состоялся ее творческий вечер: композиции Ротару перепели коллеги. Валерия исполнила "Не зови любовь", Светлана Лобода – "Мотылька", а Глюко'Zа выбрала хит "Луна, луна". Разумеется, вышла на сцену и героиня вечера, отметившая в этом году 70-летие.

Поклонникам фестиваль в Азербайджане дал редкую возможность увидеть и услышать Ротару. Ни в России, ни на Украине певица не выступает – не хочет, чтобы ее втравливали в политические дрязги и обвиняли в отсутствии патриотизма.