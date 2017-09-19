Волочкова врезала Борисовой за обвинения в алкоголизме

Балерина считает, что телеведущая больна. Значит, и обижаться на нее не стоит.

Дана Борисова заявила, что намерена отправить в клинику на острове Самуи несколько звездных коллег. И даже намекнула, кого имеет в виду. "Я бросила клич в нашем шоу-бизнесе, что надо спасать двух блондинок – известную телеведущую, которая невменяема и у которой вылезли волосы, и танцовщицу-балерину", – рассказала Дана в интервью программе "Секрет на миллион" на НТВ. По ее словам, стоимость шести месяцев пребывания в центре реабилитации составляет 700 тысяч рублей. Но Дана уверена, что найти деньги – не проблема. Главное – спасти больных коллег.

Многие решили, что намекала она на Анастасию Волочкову. "Мало ли что может придумать больной человек, – возмутилась балерина. – И почему мне нужно оправдываться? Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы, как это делает Дана сейчас..."

"Заявляю и заявляла: с ней мы никогда не дружили, – добавила Настя. – Более того, я не единожды пресекала попытки Даны использовать мое имя в своих целях. Когда она стала пиарить некоего пластического хирурга, позвала меня к нему в клинику. Несмотря на то что я сразу ответила отказом, все СМИ с ее подачи написали, что Волочкова пришла делать пластику. Это было уже тогда возмутительно".

"После того как все это началось, я позвонила Дане, но она не взяла трубку. Тогда я написала сообщение, на что она ответила: "Через 20 минут, Настя. Речь шла не о тебе. Что бы ты хотела?" – продолжила Волочкова.

"Даночка больна и очень серьезно. А в таком состоянии и придумать можно все, что угодно. И выбрала она меня, зная, что не могу долго обижаться на нездоровых людей. Господи, давайте простим ей эту глупость и неблагородство по отношению ко мне. Видимо, ей очень нужны деньги – иначе ее поступок я объяснить не могу", – цитирует танцовщицу портал womansstyle.ru.

