Актриса Глафира Тарханова родила четвертого ребенка

В семье популярной актрисы Глафиры Тархановой пополнение. Артистка родила четвертого ребенка.

Радостной новостью поделилась сама Глафира Тарханова. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная актриса опубликовала кадр из фотосессии, на котором запечатлена в длинном свободном сиреневом платье, которое. тем не менее, не могло скрыть большой живот артистки. "Сегодня произошло ЧУДО! Я в 4-ЫЙ раз стала мамой!" – коротко объявила Тарханова. При этом актриса не уточнила, кто именно у нее родился: мальчик или девочка.

Тем не менее, поклонники пришли в восторг от известия и рассыпались в поздравлениях. "Глаша, от души поздравляю тебя и всю вашу семью. Воистину восхищаюсь!!", "Поздравляю от всего сердца!здоровья Вам и Вашему ребеночку! счастья всей вашей семье!", "Умница, все успела в свои годы и успешной, талантливой актрисой стала и мамочкой 4-х деток. Молодец.Самые добрые сердечные поздравления. Здоровья, удачи, благополучия и счастья в детях и любимой работе. Всех благ!!!" – порадовались за актрису поклонники.

Напомним, у актеров Глафиры Тархановой и ее супруга Алексея Фаддеева подрастают трое сыновей: Корней, Ермолай и Гордей. Лишь старшего отпрыска Глафира рожала в роддоме. Младшие появились на свет дома. По признанию артистки, которое она сделала в недавнем интервью, и четвертого ребенка она родит в привычной обстановке.

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Авг 10 2017 в 5:44 PDT

"Я никого не агитирую за домашние роды. Но появление человека на свет – таинство, и женщине в этот важный момент лучше быть в гармоничной обстановке, при приглушенном свете, тихой музыке. А когда находишься в помещении с кафельной белой плиткой, под ярким светом, какая уж тут гармония. У многих по приезде в роддом от стресса прекращается родовая деятельность, роды начинают искусственно стимулировать. Так что, если вновь случится, скорее всего, буду рожать дома", – сказала Тарханова.

