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После слов о четвертом ребенке Тарханова стала прятать живот

Глафира Тарханова. Фото: GLOBAL LOOK press/ Elena Rostunova
Некоторые СМИ утверждают, что актриса Глафира Тарханова ждет четвертого ребенка. Поводом для пересудов стал выход в свет артистки в наряде, скрывающем фигуру.
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Глафира Тарханова посетила одно из столичных светских мероприятий в платье, которое сильно прятало фигуру. Это был наряд, состоящий из перьев, который даже девушке с идеальными формами, прибавил бы пару-тройку килограммов. Однако журналисты пришли к выводу, что Глафира скрывает вовсе не несовершенства фигуры, а сильно округлившийся живот.

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Глафира Тарханова о рождении четвертого ребенка

Работники СМИ немедленно припомнили, что во время другого своего выхода в свет Тарханова также была облачена в весьма свободный на талии наряд. Сопоставив эти два события, репортеры пришли к выводу, что актриса ждет четвертого ребенка. Отметим, что сама Глафира пока предпочитает не комментировать эту информацию.

Напомним, у актеров Глафиры Тархановой и ее супруга Алексея Фаддеева подрастают трое сыновей: Корней, Ермолай и Гордей. Лишь старшего отпрыска Глафира рожала в роддоме. Младшие появились на свет дома. По признанию артистки, которое она сделала в недавнем интервью, и четвертого ребенка она родит в привычной обстановке.

"Детки посылаются нам свыше, и никто не гарантирует, каков будет исход. Я к этому приходила во время беременности. Когда рожала Корнея, муж был со мной в роддоме, при вторых родах Леша поехал на репетицию, при третьих вся наша семья была в сборе. Я никого не агитирую за домашние роды. Но появление человека на свет – таинство, и женщине в этот важный момент лучше быть в гармоничной обстановке, при приглушенном свете, тихой музыке. А когда находишься в помещении с кафельной белой плиткой, под ярким светом, какая уж тут гармония. У многих по приезде в роддом от стресса прекращается родовая деятельность, роды начинают искусственно стимулировать. Так что, если вновь случится, скорее всего, буду рожать дома", – сказала Тарханова.

Помогает Глафире с детьми няня. "Она присматривает за детьми, а все решения принимаем мы с мужем. В какие-то периоды я меньше уделяю времени ребятишкам, чем мамы, которые не работают", – призналась актриса. 

Автор: Наталья Аряева28 апреля 2017, 08:29

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