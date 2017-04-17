Как "Танцы со звездами" ломали Глафиру Тарханову

Глафира Тарханова рассказала об участии на телепроекте "Танцы со звездами". По признанию популярной актрисы, она плакала каждый раз.

В 2016 году Глафира Тарханова приняла участие в развлекательном шоу "Танцы со звездами". Ее партнером стал известный танцор Евгений Папунаишвили. Отметим, что их пара не вошла в тройку победителей, хотя они и метили в лидеры. По признанию Тархановой, участие в телепроекте стало для нее большим стрессом.

"Я плакала каждый раз, во всех профайлах этого шоу. Тогда просто все как-то совпало. Придя в проект, я, наверное, была не совсем готова физически. Да, когда-то я танцевала, поэтому внутреннее ощущение того, что могу – у меня было. Но рождение троих детей, трижды потеря физической формы и приобретенные килограммы сыграли свою роль", – отметила Глафира.

По признанию актрисы, с самого начала ей поставили очень высокую планку. "Я себя очень неуверенно чувствовала. Сначала при мне была, свойственная мне, практичность. И организаторы шоу ничего не могли со мной сделать, не могли вывести меня на эмоции. Но, в конце концов, приложив немало усилий, они пробили мою защиту. И дальше уже я не могла остановиться. До последнего профайла я все время была с красным носом. То есть – я была живой открытой раной. Думаю, дело в том, что в отличие от ролей в театре и кино, в "Танцах со звездами" я была такой, какая я есть. Вне образа. Мне не свойственно играть в обычной жизни, для меня это ценно", – цитирует актрису журнал Eclectic.

Первая передача оказалась самой тяжелой для Глафиры. Ко всему прочему на нее сильно давил партнер Евгений Папунаишвили, который сразу дал ей понять, что они должны одержать победу. "Ужас охватил меня на физическом уровне. Я давно так не нервничала, как в тот момент. И несмотря на то, что танец наш был неплохим, я чувствовала дикое одиночество внутри. Никого из близких не было рядом, и не с кем было разделить свой страх и свои переживания", – поделилась эмоциями актриса.

По признанию Глафиры, она шла на шоу, чтобы немного заработать. "Цели победить я перед собой не ставила. Однако, дав обещание партнеру идти до конца вместе с ним, я вынуждена была ему следовать. И, наверное, это чувство ответственности оказалось для меня губительным. В конце своего участия в шоу я все-таки пришла к выводу, что я лучше останусь верной себе, независимо от требований проекта", – резюмировала Глафира Тарханова.