Нетребко о больном Хворостовском: Каждый выход на сцену дается ему очень тяжело

Прославленная оперная дива рассказала о концерте, который потряс поклонников. Главным образом, из-за силы и мужества Дмитрия.

Главным музыкальным событием этого года можно считать концерт "Trio Magnifico", который в конце апреля в Торонто дали Дмитрий Хворостовский с Анной Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым. Оперные арии и дуэты в столь блистательном исполнении услышишь не часто, поэтому поклонники до сих пор обсуждают то памятное выступление.



"Этот концерт мы планировали как возвращение Димы на сцену после тяжелой болезни, рассказала Dni.Ru Анна Нетребко. – Но до последнего момента никто не знал, будет ли он в состоянии, сможет ли выйти на сцену и спеть. Не знали мы и то, что он будет петь. Дима лишь сказал, что пою такой-то репертуар. Не хотел петь произведения итальянских композиторов, выбрав только русские арии. Например, он выучил партию Германа из "Пиковой дамы", я выучила "Царскую невесту". Планировали исполнить трио из "Трубадура", но Дима не захотел.

"Он герой, конечно, что смог выйти на сцену и отработать концерт, – продолжает Нетребко. – Ему каждый выход на сцену дается очень тяжело. Тем более, в Торонто он вышел впервые на сцену после долгого перерыва. И зал, конечно, взорвался. Как его встречали! Дима молодец, боец! Дай Бог ему здоровья!"

Напомним, врачи диагностировали у Дмитрия рак мозга в третьей стадии летом 2015 года. Артист сразу же прошел курс химиотерапии в одной из лучших клиник, временно отказавшись от концертной деятельности. Сегодня, как говорят, он испытывает проблемы со зрением и координацией.