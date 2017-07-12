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Нетребко о больном Хворостовском: Каждый выход на сцену дается ему очень тяжело

Анна Нетребко, Дмитрий Хворостовский. Фото: Dni.Ru
Прославленная оперная дива рассказала о концерте, который потряс поклонников. Главным образом, из-за силы и мужества Дмитрия.
прочитано 3137 раз

Главным музыкальным событием этого года можно считать концерт "Trio Magnifico", который в конце апреля в Торонто дали Дмитрий Хворостовский с Анной Нетребко и ее супругом Юсифом Эйвазовым. Оперные арии и дуэты в столь блистательном исполнении услышишь не часто, поэтому поклонники до сих пор обсуждают то памятное выступление.

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"Этот концерт мы планировали как возвращение Димы на сцену после тяжелой болезни, рассказала Dni.Ru Анна Нетребко. – Но до последнего момента никто не знал, будет ли он в состоянии, сможет ли выйти на сцену и спеть. Не знали мы и то, что он будет петь. Дима лишь сказал, что пою такой-то репертуар. Не хотел петь произведения итальянских композиторов, выбрав только русские арии. Например, он выучил партию Германа из "Пиковой дамы", я выучила "Царскую невесту". Планировали исполнить трио из "Трубадура", но Дима не захотел.

"Он герой, конечно, что смог выйти на сцену и отработать концерт, – продолжает Нетребко. – Ему каждый выход на сцену дается очень тяжело. Тем более, в Торонто он вышел впервые на сцену после долгого перерыва. И зал, конечно, взорвался. Как его встречали! Дима молодец, боец! Дай Бог ему здоровья!"

Напомним, врачи диагностировали у Дмитрия рак мозга в третьей стадии летом 2015 года. Артист сразу же прошел курс химиотерапии в одной из лучших клиник, временно отказавшись от концертной деятельности. Сегодня, как говорят, он испытывает проблемы со зрением и координацией.

Автор: Феликс Грозданов12 июля 2017, 20:59
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