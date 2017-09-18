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Потерявшая дочь Елена Захарова: Мы снова будем вместе

Елена Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Актриса Елена Захарова дала откровенное интервью православному каналу "Спас". Артистка рассказала, как спасалась от отчаяния после смерти восьмимесячной дочери.
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Елена Захарова и ее избранник Сергей Мамонтов с нетерпением ждали прибавления. Актриса великолепно переносила беременность: регулярно выходила в свет, демонстрируя округлившийся животик и сияя от счастья. В феврале актриса подарила избраннику дочь Анну-Марию. Новоиспеченные родители вместе с крохой даже снялись для известного журнала. Елена и Сергей поделились своим счастьем с общественностью, рассказали о планах на будущее, которое, они были уверены, их ждало.

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Однако осенью Анна-Мария умерла. Почти сразу после ужасной трагедии Елена Захарова и Сергей Мамонтов расстались. С тех пор о личной жизни актрисы практически ничего неизвестно. О смерти единственной дочери актриса тоже предпочитает не распространяться. Однако для телеканала "Спас" Захарова сделала исключение.

Актриса, еле сдерживая наворачивающиеся слезы, рассказала о том, что ее спасало от отчаяния и депрессии в тот тяжелейший период. "Вера. Именно вера спасла меня тогда! Еще родные и близкие помогали, конечно. Меня спасла надежда на то, что мы все когда-нибудь снова будем вместе, что я увижу дочку", – объяснила Елена.

Захарова рассказала, что после страшной потери стала чаще посещать церковь, причащаться и исповедоваться. А еще актриса вернулась в кино, стала играть в театре. Она делала все, чтобы переключиться, забыть о непоправимой беде.

Елена увлеклась помощью благотворительным организациям, направленным на заботу о детях. "Дети должны видеть, что ты несешь им позитив. Однажды я проводила новогоднее мероприятие в центре для онкобольных детей. Это было очень сложно. При них я старалась не плакать, но до выступления и после слезы сами наворачивались. Хочется, чтобы таких больных малышей было как можно меньше", – выразила надежду Елена Захарова.

Автор: Наталья Аряева18 сентября 2017, 11:56
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