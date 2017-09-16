Садальский поддержал Ветлицкую после травли

После того, как на жизнь ушедшей с российской эстрады звезды Натальи Ветлицкой обратили внимание журналисты, в Сети развернулась настоящая травля певицы. Поддержать коллегу по цеху поспешил Станислав Садальский.

Актер Станислав Садальский славится едкими и подчас весьма провокационными комментариями на своей странице в Instagram и в блоге в "Живом Журнале", хотя на этом его сетевая активность не ограничивается. Иногда он поддерживает коллег по цеху и встает на их сторону.

Так произошло и в случае с Натальей Ветлицкой, которая подверглась настоящей травле в русскоязычном сегменте интернета после того, как бывшие соотечественники заметили нелестные отзывы артистки о покинутой родине. "Галкин-ТВ" мечтает заполучить Наталью Ветлицкую (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – охарактеризовал Станислав Садальский ситуацию, когда певица отказалась общаться с российскими СМИ.

"РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ КРАСОТЫ – ОБАЯНИЯ И... УМА Столько шарма... Таких больше нет на нашей эстраде. Настоящая женщина!﻿", – мягко обойдя все острые углы в комментариях самой Ветлицкой заметил актер.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Сен 15 2017 в 11:41 PDT

Согласилась с ним и значительная часть аудитории. "Наталья Ветлицкая Супер женщина!!!", "Да! Наташа – это 💣!!! Обожаю ее! Она великолепна! Шикарная! Ни на кого не похожая! 😻😻😻", "Бесподобна! Была и есть!", "Прекрасная всегда! Во все времена!👏👏👏", – рассыпались в комплиментах подписчики.

Напомним, Наталья Ветлицкая оставила на своей странице в Facebook гневное сообщение, адресованное журналистам. "Сотрудники российских желтых говно-сми совершенно блистательны в своей исступленной злобе ко мне. Просто чистейшие образцы ненависти, серости, зависти и скудоумия. Как я понимаю, туда набирают только худших из худших, самых отборных неудачников, ведь состоявшиеся люди такими "сточными канавами" обычно брезгуют", – заметила она.

При этом многие считают, что основной заряд негативных эмоций исходит не от журналистов, а от простых пользователей Сети, которых возмутили некоторые высказывания артистки в адрес России. Примечательно, что уже после своего послания журналистам, Ветлицкая успела поделиться со своими подписчиками в Facebook несколькими критическими замечаниями о российской политической жизни, историей о бедной пенсионерке, едва сводящей концы с концами, разбавив эту безрадостную картину восхищением американскими порядками.