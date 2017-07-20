Ветлицкая рассказала о жизни в Испании

Некогда популярная певица Наталья Ветлицкая оставила откровенный пост на своей страничке в Facebook, в котором рассказала о жизни в Испании. Не обошлось без язвительных слов в адрес людей, ищущих халяву в другой стране.

Наталья Ветлицкая бдительно следит за событиями в мире. Особо острые ситуации артистка обсуждает в социальных сетях. Свои публикации Наталья неизменно сопровождает иронией, чтобы читатели смогли оценить всю абсурдность происходящего. В частности, Ветлицкая обожает высмеивать желание людей заполучить халяву.

Так, певица рассказала о некой украинской женщине, которая приехала в Испанию и теперь пытается найти там работу. "Ей говорят "Welcome, давайте оформлять контракт", а она говорит " Нет, я не хочу контракт, хочу получать только черным налом". "Но мы не можем взять вас без контракта, так как при первой же проверке, а она может произойти в любой момент, нам придется заплатить за вас штраф в размере 10 000 евро" – отвечают работадатели. А она им " А мне нет смысла работать по контракту, у меня и так пособие 900 евро. Вот если бы нал, тогда другое дело." На том и расстались", – поведала Ветлицкая на своей официальной страничке в социальной сети Facebook.

Далее артистка объяснила подтекст этой сценки из жизни. "Если бы она заключила контракт, пособие бы автоматически отменилось, и из своих 1200 за всеми вычетами у нее бы оставалось те же 900, а скорей и меньше, да тут надо еще и работать. Вот как раз на такие деньги и живет большинство обычных испанцев. Русскоязычные иммигранты видимо пока этого не понимают, им Европа видится золотым деревом", – заключила Наталья.

Ранее певица еще рассказала некоторые подробности жизни в Испании. "Вообще испанцы молодцы, в отличии от остальных слабовольных европейцев, они, уже хорошо наученные 800-летней мусульманской оккупацией, не тратятся на содержание нелегалов и иммигантов, желающих на халяву "покататься" на шее налогоплательщиков, а несут расходы исключительно по их депортации, что разумеется гораздо дешевле и безопаснее. Разумные люди", – резюмировала певица.

Напомним, Наталья Ветлицкая уехала из России много лет назад. Бывшая солистка "Миража" пыталась строить сольную карьеру, но успеха так и не достигла. Уже около десяти лет о Ветлицкой как об артистке ничего не слышно.

