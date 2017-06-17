Наталья Ветлицкая нелестно высказалась о своей родине

Живущая в Испании певица Наталья Ветлицкая раскритиковала Москву. Вывод о том, как обстоят дела в российской столице, артистка сделала со слов знакомого.

Ветлицкую так впечатлило фото, найденное в Сети, что она опубликовала его на своей странице, подписав: "Москва 2017 ... писец какой-то". На снимке изображены мешки с песком и противотанковые ежи, размещенные на Тверской улице в рамках исторической реконструкции "Времена и эпохи", которая была посвящена Дню России.

Однако артистка, не живущая в Москве, приняла инсталляцию за правду, решив, что так власти города готовятся к очередному митингу. Кроме того, послушав знакомых, певица назвала свой родной город адом. "Они такого понарассказали, что у меня волосы дыбом встали. В том то и дело, что не соскучилась, отвыкла уже. Но за Москву действительно обидно, как ни как моя родина", – написала Ветлицкая.

Между тем, у тех, кто живет в столице, слова певицы вызвали лишь улыбку. Пользователи Сети пригласили Ветлицкую посетить Москву, отметив, что город развивается и жить в нем комфортно.

Напомним, Наталья Ветлицкая уехала из России много лет назад. Бывшая солистка "Миража" пыталась строить сольную карьеру, но успеха так и не достигла. Уже около десяти лет о Ветлицкой как об артистке ничего не слышно.